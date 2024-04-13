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Секреты идеального макияжа: техники визажистов для сияющей кожи и выразительных глаз

Поднимите свой макияж на новый уровень: тайны профессиональных визажистов

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Даже обычный ежедневный макияж может выглядеть намного лучше, если использовать техники и секреты от опытных визажистов.

Поднимите свой макияж на новый уровень: тайны профессиональных визажистов
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лицо: идеальный макияж начинается с красивой, светящейся кожи. Перед нанесением тонального средства выдавите немного продукта на руку и растушуйте его легкими движениями. Так основа будет ложиться ровно и не забьет поры. Чтобы создать сияющий эффект, можно использовать жемчужную базу или добавить немного жидкого хайлайтера в тональный крем. При закреплении макияжа пудрой стряхните излишки с кисти, чтобы создать естественное покрытие.

Глаза: для создания чистого макияжа глаз определите зону выразительности, которая располагается по вертикальной линии от внешнего края радужки к брови и складке века. Затем проработайте межресничную зону, используя цвета, контрастирующие с оттенком радужки, чтобы глаза выглядели ярче. Использование цветных туш может сделать взгляд более выразительным, особенно в возрастном макияже.

Губы: для нежного и стильного макияжа губ пройдитесь карандашом по контуру и растушуйте его внутрь, затем нанесите тинт подходящего оттенка и добавьте блеск. Такой прием делает губы более естественными и привлекательными. Перед выбором оттенка помады тестируйте его на подушечках пальцев, чтобы увидеть, как он сочетается с вашим естественным тоном кожи.

Эти простые советы помогут вам достичь идеального макияжа, который будет выглядеть естественно и свежо на протяжении всего дня.

СЕКРЕТ МАКИЯЖА ВСЕХ ЗВЕЗД
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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