Не выбрасываем неподходящую косметику: пять способов ее переиспользования

Вот пять способов использования косметики, которая не подошла вам

0:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не торопитесь избавляться от неподходящей косметики — есть много способов использовать ее по-новому. Можно применить средства для тела, если крем для лица слишком сильный, масляные очищающие средства для бритья, а сыворотки для лица — для ухода за руками или зоной декольте.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Декоративную косметику, которая не подходит для основного назначения, можно использовать в других целях, например, маркер для бровей — для стрелок или межресничной зоны. Очищающие средства можно использовать для чистки кистей для макияжа, а если продукт не подходит вам, предложите его друзьям или семье.

И наконец, можно отнести косметику нуждающимся в благотворительные организации.

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