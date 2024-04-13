Не выбрасываем неподходящую косметику: пять способов ее переиспользования

Не торопитесь избавляться от неподходящей косметики — есть много способов использовать ее по-новому. Можно применить средства для тела, если крем для лица слишком сильный, масляные очищающие средства для бритья, а сыворотки для лица — для ухода за руками или зоной декольте.
Декоративную косметику, которая не подходит для основного назначения, можно использовать в других целях, например, маркер для бровей — для стрелок или межресничной зоны. Очищающие средства можно использовать для чистки кистей для макияжа, а если продукт не подходит вам, предложите его друзьям или семье.
И наконец, можно отнести косметику нуждающимся в благотворительные организации.
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