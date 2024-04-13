Пять ежедневных привычек, которые могут повредить вашим волосам

Пять привычек, которые наносят вред вашим волосам

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Внимание к волосам важно не только из-за ухода и питания, но и из-за ежедневных привычек, которые могут оказать существенное воздействие на их состояние. Вот некоторые из них:

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Использование неподходящих резинок для волос: жесткие резинки могут повреждать волосы и вызывать их ломкость, особенно если делать хвосты ежедневно.

Неочищенная расческа: остатки волос и кожи, оставшиеся на расческе, могут стать местом для размножения бактерий и грибков, что вредно для здоровья кожи головы. Регулярная чистка расчески важна для предотвращения этой проблемы.

Отсутствие термозащиты: использование утюжков или фена без термозащитных средств может негативно сказаться на здоровье волос, приводя к их перегреву и повреждению. Термозащита образует защитный слой, который предотвращает перегрев и повреждение волос.

Расчесывание волос от корней: расчесывание волос от корней увеличивает вероятность спутывания и ломкости. Рекомендуется делить волосы на секции и начинать расчесывание с кончиков, постепенно продвигаясь к корням.

Длительное ношение волос в полотенце: постоянная влажность, вызванная длительным ношением волос в полотенце, может сделать волосы ломкими и слабыми. Использование полотенца из микрофибры может помочь предотвратить эту проблему, так как оно бережнее с волосами и не вызывает такого сильного повреждения.

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