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Пять ежедневных привычек, которые могут повредить вашим волосам

Пять привычек, которые наносят вред вашим волосам

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Внимание к волосам важно не только из-за ухода и питания, но и из-за ежедневных привычек, которые могут оказать существенное воздействие на их состояние. Вот некоторые из них:

Пять привычек, которые наносят вред вашим волосам
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Использование неподходящих резинок для волос: жесткие резинки могут повреждать волосы и вызывать их ломкость, особенно если делать хвосты ежедневно.
  • Неочищенная расческа: остатки волос и кожи, оставшиеся на расческе, могут стать местом для размножения бактерий и грибков, что вредно для здоровья кожи головы. Регулярная чистка расчески важна для предотвращения этой проблемы.
  • Отсутствие термозащиты: использование утюжков или фена без термозащитных средств может негативно сказаться на здоровье волос, приводя к их перегреву и повреждению. Термозащита образует защитный слой, который предотвращает перегрев и повреждение волос.
  • Расчесывание волос от корней: расчесывание волос от корней увеличивает вероятность спутывания и ломкости. Рекомендуется делить волосы на секции и начинать расчесывание с кончиков, постепенно продвигаясь к корням.
  • Длительное ношение волос в полотенце: постоянная влажность, вызванная длительным ношением волос в полотенце, может сделать волосы ломкими и слабыми. Использование полотенца из микрофибры может помочь предотвратить эту проблему, так как оно бережнее с волосами и не вызывает такого сильного повреждения.
10 привычек, которые вредят вашим волосам
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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