Осторожно: какие спа-процедуры лучше избегать в отпуске

Четыре причины избежать процедур в спа-салоне во время отпуска

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие отели, особенно сетевые, предлагают своим гостям широкий спектр услуг, включая спа-процедуры, не выходя из отеля. Это привлекает многих женщин, которые выбирают конкретные отели именно из-за возможности расслабиться под руками мастера. Однако специалисты предупреждают, что не все бьюти-процедуры одинаково полезны в жарких условиях.

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Пилинги и кислотные процедуры: пилинги могут обновить кожу и избавить от морщин, но их использование в летний период не рекомендуется из-за необходимости избегать солнечного излучения после процедуры, чтобы избежать пигментации и отека. Горячие обертывания: хоть они помогают бороться с целлюлитом, горячие обертывания могут вызвать перегрев организма, повышение давления и быть опасными для людей с проблемами с сосудами. Уколы красоты: инъекции ботокса и другие процедуры, включающие введение препаратов в глубокие слои кожи, требуют квалифицированного специалиста. На отдыхе в отеле вы можете столкнуться с неопытным персоналом, что может быть опасно для вашего здоровья. Лазерная эпиляция: этот вид удаления волос также требует квалификации мастера и может быть опасен при неправильном применении. В летний период использование лазерной эпиляции особенно рискованно из-за возможности повреждения кожи под воздействием солнечных лучей.

Как проводят SPA -процедуры