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Вечные классики маникюра: пять дизайнов, которые всегда в тренде

Пять стильных маникюрных направлений, которые всегда в тренде

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Мода, подобно погоде в сентябре, изменчива: что сегодня считается трендом, завтра уже может быть устаревшим. Однако, такие классические элементы как маленькое черное платье, алые помады и традиционные лодочки всегда остаются вне времени. То же самое можно сказать и о маникюре, где существуют дизайны, которые всегда остаются актуальными. Хотите выглядеть стильно и современно каждый день? Вот несколько вариантов.

Пять стильных маникюрных направлений, которые всегда в тренде
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Френч

Хотя название этого маникюра ассоциируется с Францией, он завоевал популярность по всему миру. С течением времени этот дизайн претерпел изменения и трансформации. Например, сегодняшний тренд — это тонкая белая полоска, подчеркивающая свободный край ногтя, который может быть не только белым, но и других оттенков, включая металлические.

Нюдовый

Нюдовый маникюр — один из самых популярных выборов, так как он подходит под любой наряд и придает ногтям элегантный вид. Главное — выбрать правильный оттенок, соответствующий тону вашей кожи, и дополнить его яркими акцентами или узорами, если хотите добавить оригинальности.

Красный

Этот классический оттенок маникюра популярен уже на протяжении многих лет. Красный маникюр привлекает внимание и придает образу кокетливость и игривость. Существует множество вариаций этого цвета, а также возможность экспериментировать с отделкой, включая матовую или глянцевую текстуру.

Блеск

Мелкие блестки в спокойных оттенках — еще один вечный тренд. Они добавляют праздничность вашему образу, особенно если вы предпочитаете нюдовый маникюр. Блестки можно использовать как дополнительный акцент, нанося их под базовый слой или создавая россыпь на ногтях.

Спокойные оттенки

Коричневый, серый, кирпично-оранжевый — это элегантные и универсальные варианты, которые подходят к любому образу. Они идеально вписываются в офисный стиль, подчеркивают ваш вкус и стиль, не отвлекая внимание от других деталей.

Самые свежие дизайны ногтей которые всегда в тренде | Маникюр для модниц
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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