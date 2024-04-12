Два стакана для стройности: избавьтесь от лишних килограммов без необходимости прибегать к диетам и физическим нагрузкам

Ищите способы сбросить лишние килограммы, но времени на тренировки и строгие диеты нет? Не отчаивайтесь, вы не одни. Многие женщины мечтают о том, чтобы талия стала тоньше, ноги изящнее, а бедра более подтянутыми, не жертвуя при этом своими удовольствиями и уютными вечерами с книгой и чашкой чая.
Диетологи утверждают, что не существует чудодейственного способа похудеть — всё сводится к балансу калорий. Однако есть несколько лайфхаков, которые позволят создать дефицит без лишних усилий. Один из таких методов, как говорят, использовала великая Майя Плисецкая.
Этот метод заключается в том, чтобы разделить всю еду на три приема пищи без перекусов между ними. За сорок минут до еды следует выпить два стакана обычной негазированной воды — первый за 20 минут до еды, а второй сразу после неё. Такой подход имеет несколько положительных аспектов.
Во-первых, вода перед едой помогает заполнить желудок, что вызывает чувство сытости быстрее и предотвращает переедание. Во-вторых, организм тратит калории на нагревание холодной жидкости, усиливая потребление энергии.
После еды вода помогает усмирить оставшееся чувство голода, смягчает пищевой комок и стимулирует работу ЖКТ и метаболизм. Повторение этой процедуры перед каждым приемом пищи поможет заметить, как ваша одежда станет свободнее с каждым днем.
Этот метод также борется с обычной послеобеденной усталостью, помогая желудку быстрее переварить пищу и не допустить резких колебаний уровня сахара в крови, что обеспечит вам чувство бодрости и активности после еды.
Однако не стоит забывать о противопоказаниях: беременные и кормящие женщины должны воздержаться от этого режима из-за возможных отеков, а также людям с заболеваниями почек этот метод не подходит.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.