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Мифы и правда: когда и зачем наносить дезодорант на ночь

Почему рекомендуется наносить дезодорант на ночь

2:02
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В наше время, завершая свою утреннюю рутину по уходу за собой, многие женщины привыкли сначала наносить парфюм, а затем дезодорант. Чаще всего последний имеет цветочную или пудровую отдушку, что создает интересный контраст. Однако, оказывается, мы допускаем ошибку. Эксперты утверждают, что средства против пота следует наносить на ночь. Однако, это касается только определенных типов продуктов.

Почему рекомендуется наносить дезодорант на ночь
Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так что же выбрать — дезодорант или антиперспирант? По мнению дерматолога Алана Даттнера, многие путают эти понятия. Дезодорант увлажняет и питает кожу, борется с бактериями, вызывающими неприятный запах, и маскирует его благодаря аромату. Этот тип продукта подходит тем, кто не страдает избыточным потоотделением. Антиперспирант, в свою очередь, содержит соли алюминия, которые уменьшают потоотделение. Этот продукт рекомендуется наносить на ночь, так как его компонентам требуется время для активации. Учитывая, что мы ночью потеем меньше, соли алюминия могут эффективнее справиться со своей задачей.

Наносить антиперспирант следует сразу после душа, на чистую кожу. Важно отметить, что физическая активность, в том числе и секс, не помешает его эффективности. Утренний душ также не влияет на работу антиперспиранта, так как его компоненты уже успевают активироваться и встроиться в потовую железу. Соли алюминия, находящиеся в антиперспиранте, не представляют серьезной опасности для организма, так как их количество в продуктах массового рынка не превышает 24%.

С другой стороны, дезодорант не содержит солей алюминия, поэтому его можно использовать в любое время. Важно наносить его на чистую кожу, предварительно помыв подмышки. Если утром нет возможности принять душ, достаточно просто вымыть подмышки гелем или мылом и нанести дезодорант на сухую кожу. Повторять эту процедуру стоит и в течение дня.

Дезодорант VS антиперспирант. Как ПРАВИЛЬНО пользоваться?!
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