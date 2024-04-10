Истина о йоде против прыщей: что говорят косметологи

Мнение косметологов о применении йода в борьбе с прыщами

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Использование йода в качестве средства борьбы с различными проблемами широко распространено в нашей стране, начиная от порезов и заканчивая растяжениями связок, за исключением головной боли. Даже против акне блогеры активно рекомендуют применять йод, предлагая различные схемы его использования. Однако, что думают о применении йода для борьбы с прыщами косметологи?

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В профессиональной среде йод известен как повидон йод, содержащий дезинфицирующие компоненты, которые действуют на месте воспаления, обеззараживая его. Исследования, проведенные в Национальном институте дерматологии Сингапура, подтверждают, что раствор йода помогает подсушивать прыщи, снимает воспаления и способствует их быстрому заживлению после вскрытия гнойной головки.

Однако, косметологи также обращают внимание на некоторые недостатки использования йода. Во-первых, йод может вызвать сильное раздражение и сухость кожи, поэтому его следует использовать как средство экстренной помощи не чаще 1-2 раз в месяц. Кроме того, в отличие от специальных средств против прыщей, йод следует смывать через некоторое время после нанесения, так как его длительное пребывание на коже может вызвать гиперпигментацию.

Врачи рекомендуют обращаться к косметике, содержащей салициловую кислоту или бензоилпероксид для борьбы с воспалениями. При постоянном появлении прыщей рекомендуется обратиться к врачу для выявления причин и назначения грамотного лечения.

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