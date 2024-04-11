Домашние рецепты масок для лица: оживите кожу с помощью натуральных ингредиентов

Маски для лица: два рецепта для сияющей и здоровой кожи

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Создание масок для лица в домашних условиях поможет оживить вашу уставшую и обезвоженную кожу, поддерживая ее здоровый и сияющий вид. Часто сохранить равномерный и свежий тон лица бывает непросто, особенно после периодов стресса или несбалансированного питания. Однако не стоит падать духом - даже небольшие ухаживающие процедуры могут принести заметные результаты. Давайте рассмотрим несколько рецептов масок от byrdie.com, которые помогут восстановить и осветлить вашу кожу.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Очищающая маска из тыквы и папайи

Смесь тыквы и папайи отлично отшелушивает кожу, удаляя омертвевшие клетки и возвращая ей сияние.

Вам понадобятся:

2/3 стакана папайи

1 банка тыквенного пюре

1 яйцо

Просто смешайте ингредиенты в блендере и нанесите маску на лицо. Оставьте на 20 минут, а после тщательно смойте водой. Не забудьте увлажнить кожу после применения маски.

Осветляющая маска из киви и йогурта

Киви богат альфа-гидроксикислотами и витамином C, что способствует осветлению кожи. Добавление апельсинового сока, оливкового масла и йогурта делает эту маску настоящим спасением для вашей кожи.

Вам понадобятся:

2 киви

3 столовые ложки греческого йогурта

1 столовая ложка свежевыжатого апельсинового сока

1 столовая ложка миндального или оливкового масла

Разомните мякоть киви и смешайте с остальными ингредиентами до получения однородной массы. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 15-20 минут. После этого смойте её тёплой водой и нанесите ухаживающий крем.

Помните, что перед применением любой маски важно провести тест на небольшом участке кожи, на наличие аллергических реакций.

Маска для лица папайя и тыква