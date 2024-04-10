Выбор масла для ухода за кожей: роскошь и польза

Какое растительное масло выбрать для ухода за кожей: оливковое, сафлоровое или жожоба

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Нанесение ароматного масла на кожу после душа — это роскошный ритуал, приносящий не только удовольствие, но и пользу. Важно выбрать подходящее масло для своего типа кожи из множества вариантов с различными свойствами.

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Оливковое масло, благодаря своей густой текстуре, обладает высоким содержанием витамина Е и антиоксидантных свойств, что способствует увлажнению и защите кожи.

Масло семян сафлоры, известное как сухое масло, быстро впитывается и богато антиоксидантами и жирными кислотами, способствующими укреплению коллагена.

Масло жожоба имеет среднюю текстуру и близко к естественным маслам кожи, улучшает ее барьерную функцию и способствует удержанию влаги. Оно также регулирует выработку кожного сала, что особенно полезно для склонных к акне кожных типов.

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