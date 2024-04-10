Нанесение ароматного масла на кожу после душа — это роскошный ритуал, приносящий не только удовольствие, но и пользу. Важно выбрать подходящее масло для своего типа кожи из множества вариантов с различными свойствами.
Оливковое масло, благодаря своей густой текстуре, обладает высоким содержанием витамина Е и антиоксидантных свойств, что способствует увлажнению и защите кожи.
Масло семян сафлоры, известное как сухое масло, быстро впитывается и богато антиоксидантами и жирными кислотами, способствующими укреплению коллагена.
Масло жожоба имеет среднюю текстуру и близко к естественным маслам кожи, улучшает ее барьерную функцию и способствует удержанию влаги. Оно также регулирует выработку кожного сала, что особенно полезно для склонных к акне кожных типов.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.