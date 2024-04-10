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Воздействие парабенов на здоровье: что нужно знать о косметическом компоненте?

Парабены в косметике: насколько они безопасны и почему вызывают споры?

1:26
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Парабены - это ингредиенты, часто используемые в косметических продуктах как консерванты, чтобы сохранить стабильность и защитить от вредных микроорганизмов. Однако последние исследования вызвали волну вопросов о их безопасности. Эксперты портала byrdie.com, ответят на вопрос о вреде этого компонента для здоровья.

Парабены в косметике: насколько они безопасны и почему вызывают споры?
Фото: сommons.wikimedia.org by Mona Hassan Abo-Abda is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что это за компонент?

Парабены являются сложными эфирами, которые встречаются во многих косметических средствах, таких как шампуни, кремы для лица и душа, а также дезодоранты. Их основное предназначение - предотвратить развитие бактерий и грибков, сохраняя эффективность продукта.

Как парабены влияют на здоровье?

Существуют опасения относительно безопасности парабенов из-за их способности имитировать действие эстрогена. Исследования, проведенные на образцах тканей рака молочной железы, обнаружили следы парабенов, хотя связь между их использованием и развитием рака пока не доказана окончательно.

Однако Европейское и Американское управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов считают парабены безопасными в нынешних концентрациях, используемых в косметических продуктах.

Тем не менее, важно помнить, что наличие или отсутствие парабенов не является единственным критерием безопасности косметических продуктов, и всегда лучше обсудить любые опасения с врачом или дерматологом.

Что такое парабены? Парабены в косметике: мифы и реальность
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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