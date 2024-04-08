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Как сделать домашний скраб для кожи головы: рецепты и преимущества для красоты волос

Скрабы для кожи головы: ключ к здоровью и красоте волос

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Мы все знаем основы ухода за волосами: шампунь, кондиционер, а иногда и маска. Но что если я скажу вам, что для сохранения здоровья локонов необходим и скраб? Ведь именно кожа головы является основой красоты и здоровья ваших волос, Портал byrdie.com предлагает рецепты самодельных скрабов для кожи головы, которые могут быть не менее эффективными, чем те, что продаются в магазинах.

Как использовать домашний скраб?

Смешайте все ингредиенты, понравившегося рецепта, в миске до получения однородной массы.  Нанесите скраб на влажную кожу головы, массируйте в течение нескольких минут, затем смойте теплой водой.

Скраб с кокосовым маслом и медом

  • 1/4 стакана кокосового масла
  • 3/4 стакана сахара
  • 5-6 капель масла перечной мяты
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса
  • 1 столовая ложка меда

Кокосовое масло увлажняет и питает кожу головы, способствуя ее здоровью. Мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, помогая бороться с перхотью и раздражением. Масло перечной мяты снимает зуд и освежает кожу головы, способствуя ее здоровью и чистоте.

Скраб из сахара с авокадо и чайным деревом

  • 1/2 чайной ложки  сахара
  • 1 чайная ложка масла авокадо
  • 2 капли масла чайного дерева

Сахар является мягким отшелушивающим средством, которое помогает очистить поры и удалить омертвевшие клетки. Масло авокадо увлажняет и смягчает кожу головы, а также укрепляет волосы. Масло чайного дерева обладает антисептическими свойствами, помогая бороться с бактериями и себореей.

Скраб для кожи головы с йогуртом и алоэ вера

  • 1 чайная ложка кокосового масла
  • 4 чайные ложки простого йогурта
  • 1 чайная ложка алоэ вера

Простой йогурт содержит молочную кислоту, которая помогает отшелушивать и очищать кожу головы, улучшая ее состояние. Алоэ вера обладает успокаивающим и противовоспалительным действием, увлажняя и освежая. Кокосовое масло питает и увлажняет кожу, делая волосы мягкими и шелковистыми.

В завершение, скрабы для кожи головы могут быть весьма полезными для многих людей, однако их следует выбирать с учетом индивидуальных потребностей и особенностей кожи.

Скраб для кожи головы дома. Очень просто и эффективно.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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