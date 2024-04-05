Эти методы эффективны: 10 советов по устранению отечности и темных кругов под глазами

10 бьютихаков против отеков и синяков под глазами

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Врачи-косметологи и остеопаты предлагают методы борьбы с отеками под глазами как самостоятельно, так и с помощью специалиста, в то время как редакторы, визажисты и звезды делятся своими экспресс-способами обращения с мешками и темными кругами под глазами.

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Охлаждение средств для кожи вокруг глаз перед применением. Рекомендуется для уходов, которые должны храниться в холодильнике. Этот метод помогает снизить отечность и приводит к легкому лифтингу. Микротоковая терапия, использующая низкочастотные электротоки для улучшения кровообращения и регенерации клеток, рекомендуется для тех, у кого отеки и мешки под глазами не слишком выражены. Инвазивное удаление мешков под глазами с использованием препарата Dermaheal или других аналогичных препаратов для коррекции грыжи века. Ограничение потребления жидкости за несколько часов до сна, чтобы избежать нарушения водно-солевого баланса и отечности. Консультация с врачом на предмет аллергии и применение блокаторов гистаминовых рецепторов при гипериммунном ответе. Использование средств со стальным аппликатором и кофеином в составе для уменьшения отеков и темных кругов под глазами. Применение сывороток с L-аскорбиновой кислотой для стимуляции собственного коллагена и уменьшения признаков усталости. Лимфодренажный массаж лица для улучшения кровообращения и уменьшения отечности. Нанесение средств для кожи вокруг глаз на верхнее веко, если необходимо, для уменьшения отеков. Использование ежедневных средств для кожи вокруг глаз в качестве масок несколько раз в неделю для освежения и уменьшения отечности.

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