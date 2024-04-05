Пять продуктов для удаления макияжа после праздника

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Пять средств, которые смоют праздничный макияж

2:05
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Лучшие средства для удаления макияжа и очистки кожи:

Пять средств, которые смоют праздничный макияж
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Anti-age бальзам для умывания Pro-Collagen Rose Cleansing Balm, Elemis: этот бальзам для умывания, обогащенный английской розой, легко растворяет даже самый стойкий макияж и излишки себума, эффективно очищая кожу от грязи и макияжа. Его текстура, густая как мед, тает при контакте с кожей, превращаясь в нежное масло, которое затем трансформируется в увлажняющее молочко. Очищающая салфетка, входящая в комплект, обеспечивает легкий отшелушивающий эффект.
  2. Цветочная мицеллярная вода Azahar Cleansing Micellar Water, Darphin: эта мицеллярная вода содержит эфирное масло нероли и противовоспалительный ингредиент бисабопол, которые бережно очищают кожу даже от самого стойкого макияжа, не вызывая раздражения. Она подходит даже для чувствительных глаз и для тех, кто носит контактные линзы.
  3. Двухфазная жидкость для защиты ресниц Beauté des Yeux, Guerlain: это двухфазное масло от Guerlain не только эффективно удаляет макияж, но и ухаживает за кожей и ресницами. Благодаря своей нежной формуле, оно не вызывает раздражения и комфортно использовать на чувствительной коже вокруг глаз. Кроме того, оно придает коже мягкость и эластичность.
  4. Освежающая мицеллярная вода для комбинированной и жирной кожи, Swiss Image: эта мицеллярная вода содержит талую воду альпийских ледников, глицерин и экстракт василька, которые бережно очищают и увлажняют кожу, не вызывая сухости и стянутости. Она подходит даже для чувствительной кожи и может заменить очищающую пенку и тоник.
  5. Гель для умывания Simply Clean Gel, SkinCeuticals: этот гель от SkinCeuticals обогащен аминокислотами и комплексом активных ингредиентов, которые бережно очищают кожу и улучшают ее текстуру. Содержащиеся в нем экстракты алоэ, ромашки и масло апельсина освежают кожу, делая ее мягкой и эластичной.

Как правильно умываться и снимать макияж в домашних условиях?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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