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Очищение кожи тела: можно ли использовать шампунь, вместо геля для душа?

Шампунь, как средство для мытья тела: можно ли использовать?

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Шампуни и средства для мытья тела - два незаменимых средства гигиены, каждое из которых имеет свои особенности и назначение. Сегодня мы с byrdie.com рассмотрим их различия, возможность использования в качестве альтернативы друг другу, а также рекомендации дерматологов в случае отсутствия необходимого средства для ухода за кожей.

Шампунь, как средство для мытья тела: можно ли использовать?
Фото: Own work by MarkBuckawicki is licensed under public domain

В чем разница между шампунями и средствами для мытья тела?

Средства для мытья тела предназначены для различных типов кожи и проблем (например, для сухой, жирной или сбалансированной), поэтому они имеют более высокий уровень pH, чем шампуни, и обычно содержат полезные компоненты, такие как глицерин. В них также обычно содержится более высокая концентрация поверхностно-активных веществ, которые удаляют все загрязнения, накопившиеся на нашей коже в течение дня.

Можно ли использовать шампунь для мытья тела?

Вполне можно, однако будет ли это полезно для вашей кожи — это другой вопрос. Дерматологи рекомендует прибегать к этому методу только в крайнем случае. Шампуни не увлажняют кожу и имеют другой уровень pH. Они удаляют больше жира, чем средства для мытья тела, что может привести к пересушиванию кожи.

Что делать, если нет средства для мытья тела?

Дерматологи рекомендуют, если у вас нет средства для мытья тела, лучше использовать средство для умывания или скраб для лица, чем шампунь. Эти продукты разработаны специально для кожи, поэтому они дают лучшие результаты. Хотя использование дорогостоящего скраба для тела в области подмышек или декольте может показаться излишним, он обеспечивает более глубокое очищение, чем просто шампунь или средство для умывания.

Итак, если другого выбора нет, шампунь может помочь очистить ваше тело, но не делайте этого привычкой.

Натуральный гель для душа-это очень просто
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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