Лучшие омолаживающие маски для лица, представленные в подборке, помогут привести кожу в порядок перед важным мероприятием, избавиться от морщин и обеспечить хороший лифтинг-эффект.
Маска от Casmara, профессионального бренда из Валенсии, идеально подходит для сухой кожи, устраняя покраснения и отеки благодаря водорослям с полисахаридами, йодом и витамином С.
Энзимная пилинг-маска Mezolux Librederm обеспечивает бережное удаление омертвевших клеток кожи, улучшает тонус и стимулирует регенерацию за счет экстракта папайи и цитрата цинка.
Регенерирующая маска Librederm с муцином улитки увлажняет, питает и восстанавливает кожу, предлагая спа-ритуал на дому.
Creme Masque Immortelle от L'occitane с витаминами А и К, маслом карите и маслом корсиканского бессмертника, превращает уход за кожей в настоящее удовольствие, обеспечивая невероятное ощущение гладкости и увлажнения.
Маска-лифтинг Sublime skin lift mask от [comfort zone] моментально подтягивает кожу, устраняя мелкие морщинки благодаря гиалуроновой кислоте и экстракту тапиоки.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.