Пять наилучших вариантов омолаживающих масок для кожи лица

Омолаживающие маски для лица: пять лучших вариантов

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Лучшие омолаживающие маски для лица, представленные в подборке, помогут привести кожу в порядок перед важным мероприятием, избавиться от морщин и обеспечить хороший лифтинг-эффект.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Маска от Casmara, профессионального бренда из Валенсии, идеально подходит для сухой кожи, устраняя покраснения и отеки благодаря водорослям с полисахаридами, йодом и витамином С.

Энзимная пилинг-маска Mezolux Librederm обеспечивает бережное удаление омертвевших клеток кожи, улучшает тонус и стимулирует регенерацию за счет экстракта папайи и цитрата цинка.

Регенерирующая маска Librederm с муцином улитки увлажняет, питает и восстанавливает кожу, предлагая спа-ритуал на дому.

Creme Masque Immortelle от L'occitane с витаминами А и К, маслом карите и маслом корсиканского бессмертника, превращает уход за кожей в настоящее удовольствие, обеспечивая невероятное ощущение гладкости и увлажнения.

Маска-лифтинг Sublime skin lift mask от [comfort zone] моментально подтягивает кожу, устраняя мелкие морщинки благодаря гиалуроновой кислоте и экстракту тапиоки.

Эти маски разгладят морщины! ТОП лучших омолаживающих масок для лица!