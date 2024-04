Опасные сыворотки для ресниц: как избежать темных кругов под глазами?

Ресницы - не только символ красоты, но и важный элемент выразительности в облике каждой женщины. Для достижения завидного объема и длины мы готовы прибегнуть к различным средствам и процедурам. Однако, как выясняется, не все сыворотки для ресниц способствуют их здоровью безупречному внешнему виду. Недавние исследования портала mindbodygreen.com показывают, что некоторые из них могут иметь нежелательные побочные эффекты, включая появление темных кругов под глазами.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license