Опасные сыворотки для ресниц: как избежать темных кругов под глазами?

Ресницы - не только символ красоты, но и важный элемент выразительности в облике каждой женщины. Для достижения завидного объема и длины мы готовы прибегнуть к различным средствам и процедурам. Однако, как выясняется, не все сыворотки для ресниц способствуют их здоровью безупречному внешнему виду. Недавние исследования портала mindbodygreen.com показывают, что некоторые из них могут иметь нежелательные побочные эффекты, включая появление темных кругов под глазами.
Что же касается связи между сыворотками для ресниц и темными кругами под глазами, то не все средства ухудшают состояние кожи. Стоит избегать тех, которые содержат аналоги простагландинов (PGA). Исторически эти ингредиенты использовались в лечении глаукомы, прежде чем исследователи обнаружили их способность стимулировать рост ресниц. Однако есть вероятность, что эти же ингредиенты могут вызывать уменьшение объема жировой ткани в области глаз, что может сделать кровеносные сосуды под кожей более заметными и привести к усилению темных кругов.
Специалисты советуют обратить внимание на сыворотки без простагландинов, а также на продукты, содержащие следующие компоненты, способствующие здоровью и росту ресниц:
Таким образом, для тех, кто стремится к здоровым и красивым ресницам, важно выбирать сыворотки с осторожностью, обращая внимание на их состав и возможные побочные эффекты.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.