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Как подготовить кожу к загару: рекомендации специалистов

Как подготовить кожу к загару: советы экспертов

1:28
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Специалисты делятся советами о том, как подготовить кожу к загару, обеспечивая равномерное и здоровое сияние.

Как подготовить кожу к загару: советы экспертов
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первый шаг — посещение косметолога. Рекомендуется провести миндальный пилинг, курс биоревитализации или плазмотерапии за месяц до отъезда, а также пройти программу потенцирования загара и фотостарения от Natinuel или Poli Peel+Hydra Intensity. Важно завершить все процедуры за 2-3 недели до путешествия.

На первых этапах загара рекомендуется находиться на солнце 15-20 минут в безопасные часы. Это позволяет коже подготовиться к более интенсивному воздействию и сохранить естественный оттенок загара. Постепенно увеличивайте время пребывания на солнце, но не превышайте двух часов, делая перерывы в безопасные часы.

Поддерживайте кожу тела с помощью геля для душа с эффектом легкого пилинга, таким как Alpha Complex Body Treatment, содержащим касторовое масло для увлажнения и подготовки кожи к загару.

Для дополнительной подготовки кожи и сохранения здорового сияния можно принимать "солнечный напиток" Bronz'Age с бета-каротином за 5 дней до отъезда и первые 5 дней отдыха. Этот напиток защищает клетки кожи от солнечного излучения и поддерживает ее молодость. Также рекомендуется использовать скраб с морской солью и морским гелем, чтобы отшелушить омертвевшие клетки кожи и обеспечить ее увлажнение.

Как Правильно Подготовить Кожу к Загару? Секреты КРАСИВОГО и БЕЗОПАСНОГО Загара от Косметолога
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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