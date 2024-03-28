Что вы знаете об уколах красоты? Эти факты нужно учитывать перед процедурой

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Осложнения в инъекционной косметологии встречаются довольно часто, поэтому процедуры следует проводить только в специализированных процедурных кабинетах медицинских учреждений под руководством квалифицированных врачей.
При использовании препаратов важно, чтобы они были сертифицированы в России, так как это гарантирует их безопасность и качество.
Необходимо внимательно следить за сроком годности и подлинностью препаратов, а также требовать предоставления всех документов на препарат перед его использованием.
После процедуры врач должен выдать пациенту карту с указанием использованных препаратов и их дозировок для последующего контроля и обеспечения безопасности при последующих процедурах.
Филлеры могут использоваться не только для увеличения объема, но и для увлажнения и устранения мелких морщин в области губ.
Инъекционная косметология может заменить некоторые виды пластической хирургии, например, для коррекции контура лица и носа.
Инъекционная ринопластика может быть альтернативой хирургической операции для исправления незначительных эстетических дефектов носа.
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