У некоторых известных средств для снижения веса обнаружили неожиданное побочное действие

У популярных препаратов для похудения обнаружили неожиданный побочный эффект

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Некоторые пользователи препарата для диабетиков, который также используется для похудения и получил широкую популярность в Голливуде, сообщают о неожиданном побочном эффекте — беременности

Фото: unsplash.com by Scott Webb scottwebb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Они делятся своими историями в социальных сетях, удивляясь случившемуся. Беременность наступила даже у тех, кто принимал препарат как часть лечения бесплодия или принимал противозачаточные средства. Этот необычный эффект связывают с тем, что препараты для снижения веса могут корректировать гормональный фон и регулировать менструальный цикл у людей с ожирением и нарушением обмена веществ, что повышает их шансы на зачатие.

Однако, это не означает, что препараты делают человека более фертильным, но они могут улучшить состояние и нормализовать функции организма. Напомним, что об использовании этого препарата для похудения сообщал ранее Илон Маск, и теперь им пользуются многие другие знаменитости, такие как Лана Дель Рей, Ким Кардашьян, Адель, Кристина Агилера.





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