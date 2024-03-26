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Сколько сахара можно употреблять, чтобы избежать набора лишнего веса?

Сахар: сколько есть, чтобы не набрать вес

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Не можешь устоять перед сладким, но беспокоишься за свою фигуру? Елена Мановска, врач-терапевт, нутрициолог и эксперт Coral Club, поделилась информацией о том, сколько сахара можно употреблять, чтобы не набрать лишний вес.

Сахар: сколько есть, чтобы не набрать вес
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Она отмечает, что чем меньше сахара в рационе, тем лучше. В грамме сахара содержится около 4 калорий, и потребление большого количества сахара может привести к набору лишних калорий. Однако нет жесткого порога, так как сахар не является жизненно необходимым продуктом. Рекомендуемая верхняя граница потребления сахара составляет примерно 25 грамм в день.

Употребление избыточного количества сахара может привести к различным заболеваниям, таким как ожирение, болезни сердца и диабет. Поэтому важно знать, как заменить сахар. Один из способов — заменить его на фруктозу, сорбит или стевию, при этом стевия считается наиболее предпочтительным вариантом. Фрукты также могут служить заменителями сахара, так как они содержат полезные сахара и витамины.

Что касается добавления сахара в чай или кофе, рекомендуется употреблять их без сахара, учитывая, что мы уже получаем суточную дозу сахара из других продуктов.

Почему сладкое вредно?🍰Сколько сахара можно есть в день?🍬 Нутрициолог Ксения Чёрная
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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