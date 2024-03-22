Десять сывороток с гиалуроновой кислотой, которые стоит попробовать этой весной

10 лучших сывороток с гиалуроновой кислотой на весну

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Лучшие сыворотки с гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи весной. Они признаны экспертами косметологии за свою эффективность.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Hyalu B5, La Roche-Posay: содержит два вида гиалуроновой кислоты и витамин B5 для интенсивного увлажнения и разглаживания морщин. Hydrating B5, SkinCeuticals: высокая концентрация гиалуроновой кислоты и витамина B5 обеспечивает коже питание и увлажнение. Advanced Night Repair, Estee Lauder: пептиды, кофеин и гиалуроновая кислота в составе сыворотки обеспечивают отдохнувший вид коже. Hydra Cellular, Babor: сыворотка с тремя видами гиалуроновой кислоты, мочевиной и пептидами борется с возрастными изменениями. Powerful-Strength, Kiehl's: концентрат с гиалуроновой кислотой и витамином C обеспечивает ровный тон кожи и сияние. Pure Love "Каскадное увлажнение": российский бренд предлагает сыворотку с гиалуроновой кислотой и церамидами для поддержания водного баланса кожи. L'Occitane "Иммортель": сыворотка борется с признаками старения благодаря маслу иммортеля и гиалуроновой кислоте. Minéral 89, Vichy: гель-сыворотка с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты и термальной водой Vichy усиливает защитные функции кожи. Liquid Glass, Farsali: сыворотка-праймер с гиалуроновой кислотой и комплексом AcquaCell придает сияние и выравнивает тон кожи. S.O.S Desalterant, Vinosource, Caudalie: SOS-средство для очень сухой кожи с гиалуроновой кислотой и полифенолами винограда.

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