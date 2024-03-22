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Десять сывороток с гиалуроновой кислотой, которые стоит попробовать этой весной

10 лучших сывороток с гиалуроновой кислотой на весну

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Лучшие сыворотки с гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи весной. Они признаны экспертами косметологии за свою эффективность.

10 лучших сывороток с гиалуроновой кислотой на весну
Фото: Нейросеть Шедеврум
  1. Hyalu B5, La Roche-Posay: содержит два вида гиалуроновой кислоты и витамин B5 для интенсивного увлажнения и разглаживания морщин.
  2. Hydrating B5, SkinCeuticals: высокая концентрация гиалуроновой кислоты и витамина B5 обеспечивает коже питание и увлажнение.
  3. Advanced Night Repair, Estee Lauder: пептиды, кофеин и гиалуроновая кислота в составе сыворотки обеспечивают отдохнувший вид коже.
  4. Hydra Cellular, Babor: сыворотка с тремя видами гиалуроновой кислоты, мочевиной и пептидами борется с возрастными изменениями.
  5. Powerful-Strength, Kiehl's: концентрат с гиалуроновой кислотой и витамином C обеспечивает ровный тон кожи и сияние.
  6. Pure Love "Каскадное увлажнение": российский бренд предлагает сыворотку с гиалуроновой кислотой и церамидами для поддержания водного баланса кожи.
  7. L'Occitane "Иммортель": сыворотка борется с признаками старения благодаря маслу иммортеля и гиалуроновой кислоте.
  8. Minéral 89, Vichy: гель-сыворотка с высокой концентрацией гиалуроновой кислоты и термальной водой Vichy усиливает защитные функции кожи.
  9. Liquid Glass, Farsali: сыворотка-праймер с гиалуроновой кислотой и комплексом AcquaCell придает сияние и выравнивает тон кожи.
  10. S.O.S Desalterant, Vinosource, Caudalie: SOS-средство для очень сухой кожи с гиалуроновой кислотой и полифенолами винограда.
7 СЫВОРОТОК ДЛЯ ЛИЦА. ОТ БЮДЖЕТА до ЛЮКСА. ВСЕ ПЛЮСЫ и МИНУСЫ КАЖДОЙ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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