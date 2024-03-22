Пять методов, чтобы воспрянуть духом в течение рабочего дня всего за минуту

Пять способов взбодриться в середине рабочего дня за 60 секунд

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Пять стратегий, чтобы придать себе бодрости в середине рабочего дня всего за минуту.

Фото: pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Проверка перед зеркалом: перед важными событиями проведите диалог с собой перед зеркалом, что поможет сосредоточиться и повысить уверенность в себе. Физическая активность: уделите 60 секунд легкой физической активности, такой как прыжки или приседания, чтобы освежить ум и найти решения для текущих задач. Правильная музыка: найдите музыкальный трек, который вдохновляет и поднимает настроение, чтобы придать уверенности и энергии перед встречей с руководителем. Медитация: практикуйте краткую медитацию или сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы сосредоточиться и успокоить ум перед важными моментами. Слова поддержки: обратитесь к кому-то за словами поддержки, будь то коллега или ваша мама, чтобы получить дополнительное вдохновение и уверенность в своих силах.

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