Пять методов, чтобы воспрянуть духом в течение рабочего дня всего за минуту

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Пять способов взбодриться в середине рабочего дня за 60 секунд

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Пять стратегий, чтобы придать себе бодрости в середине рабочего дня всего за минуту.

Пять способов взбодриться в середине рабочего дня за 60 секунд
Фото: pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Проверка перед зеркалом: перед важными событиями проведите диалог с собой перед зеркалом, что поможет сосредоточиться и повысить уверенность в себе.
  2. Физическая активность: уделите 60 секунд легкой физической активности, такой как прыжки или приседания, чтобы освежить ум и найти решения для текущих задач.
  3. Правильная музыка: найдите музыкальный трек, который вдохновляет и поднимает настроение, чтобы придать уверенности и энергии перед встречей с руководителем.
  4. Медитация: практикуйте краткую медитацию или сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы сосредоточиться и успокоить ум перед важными моментами.
  5. Слова поддержки: обратитесь к кому-то за словами поддержки, будь то коллега или ваша мама, чтобы получить дополнительное вдохновение и уверенность в своих силах.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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