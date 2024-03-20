Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять язык тела собаки
Простой рецепт заварного крема с фруктами и мятой
Как понять, что говорит кошка?
Весенняя подкормка смородины крахмалом
Какие автомобили с пробегом подорожали сильнее всего
Чемпионка ОИ Журова: МОК делает всё, чтобы в истории Олимпиады не было чемпионов-россиян
Названы 10 лучших мест для совместных поездок
Китайские ученые: проживание в зеленых районах снижает риск болезни костей
Рогов: армия РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север
Представляем пять продуктов из аптечного ассортимента, которые помогут бороться с акне, увлажнять и способствовать заживлению кожи

Помогают от акне, увлажняют, заживляют: 5 средств из аптеки, которые вам пригодятся

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Вот несколько аптечных средств, которые могут пригодиться для ухода за кожей при раздражении, покраснении и обветривании, особенно если вы забыли надеть перчатки:

Помогают от акне, увлажняют, заживляют: 5 средств из аптеки, которые вам пригодятся
Фото: Own work by LBPics is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2
  1. Солкосерил: эта мазь помогает в заживлении порезов, ссадин, ожогов и переохлаждения. Она также может применяться для лечения акне и увлажнения кожи.
  2. Ретиноевая мазь: это средство предназначено для лечения угревой сыпи и имеет противовоспалительные свойства. Однако оно имеет противопоказания и должно использоваться с осторожностью.
  3. Ромазулан: с этим средством можно снять зуд при укусах насекомых и пеленочном дерматите. Оно также эффективно при высыпаниях на коже.
  4. Блефарогель: этот гель с гиалуроновой кислотой предназначен для ухода за кожей век. Он увлажняет кожу, снимает усталость и покраснение, а также помогает при отеках.
  5. Малавит: это средство на основе глицерина и растительных экстрактов, которое помогает при раздражениях, покраснениях и угревой сыпи. Оно также может использоваться как альтернатива дезодоранту или как тоник для лица.

Эффективные средства при лечении акне
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Советский танк Т-55 признан американцами
Советский танк Т-55 признан американцами
Последние материалы
Как понять язык тела собаки
Простой рецепт заварного крема с фруктами и мятой
Как понять, что говорит кошка?
Весенняя подкормка смородины крахмалом
Помогают от акне, увлажняют, заживляют: 5 средств из аптеки, которые вам пригодятся
Какие автомобили с пробегом подорожали сильнее всего
Чемпионка ОИ Журова: МОК делает всё, чтобы в истории Олимпиады не было чемпионов-россиян
Названы 10 лучших мест для совместных поездок
Китайские ученые: проживание в зеленых районах снижает риск болезни костей
Рогов: армия РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников