Представляем пять продуктов из аптечного ассортимента, которые помогут бороться с акне, увлажнять и способствовать заживлению кожи

Помогают от акне, увлажняют, заживляют: 5 средств из аптеки, которые вам пригодятся

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вот несколько аптечных средств, которые могут пригодиться для ухода за кожей при раздражении, покраснении и обветривании, особенно если вы забыли надеть перчатки:

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Солкосерил: эта мазь помогает в заживлении порезов, ссадин, ожогов и переохлаждения. Она также может применяться для лечения акне и увлажнения кожи. Ретиноевая мазь: это средство предназначено для лечения угревой сыпи и имеет противовоспалительные свойства. Однако оно имеет противопоказания и должно использоваться с осторожностью. Ромазулан: с этим средством можно снять зуд при укусах насекомых и пеленочном дерматите. Оно также эффективно при высыпаниях на коже. Блефарогель: этот гель с гиалуроновой кислотой предназначен для ухода за кожей век. Он увлажняет кожу, снимает усталость и покраснение, а также помогает при отеках. Малавит: это средство на основе глицерина и растительных экстрактов, которое помогает при раздражениях, покраснениях и угревой сыпи. Оно также может использоваться как альтернатива дезодоранту или как тоник для лица.

Эффективные средства при лечении акне