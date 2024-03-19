Маскне: узнаем суть проблемы, обсудим преимущества многоразовых масок и поделимся советами по их использованию и стирке

Маскне: разбираемся, что это, почему одноразовую маску стоит заменить многоразовой, как ее носить и стирать

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня в списке необходимых вещей для выхода из дома появилась не только ключи, айфон и антисептик, но и защитная маска. Однако вместо одноразовых масок рекомендуется использовать многоразовые, предпочтительно из хлопка. Они также эффективно защищают от вирусов, обеспечивая лучшую вентиляцию для кожи. Этот факт подтверждают дерматологи и косметологи. Кроме того, в условиях пандемии появилось новое явление — "maskne", которое связано с появлением высыпаний на коже из-за ношения масок. Разбираемся в этом вопросе с экспертом — косметологом-эстетистом Таисией Петровой.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Многоразовые маски также более удобны в использовании: после носки их достаточно постирать и прогладить. С одноразовыми масками сложнее: их необходимо утилизировать согласно правилам Роспотребнадзора. Хотя и многоразовую маску придется выбросить, благодаря натуральной ткани она наносит меньший вред окружающей среде по сравнению с одноразовыми масками из синтетических материалов, которые разлагаются на свалке в течение десятилетий.

Однако важно помнить, что многоразовую маску также нужно снимать после некоторого времени ношения и стирать, чтобы избежать раздражений на коже и возможных проблем со здоровьем. Необходимо носить запасную маску при длительном пребывании в местах с большой концентрацией людей и соблюдать правила снятия и ухода за маской.

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