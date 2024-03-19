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Имеет ли значение, какой тип льда применять на лице, и стоит ли это делать вообще

Есть ли смысл протирать кожу льдом

1:00
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Кубики льда — популярное средство для создания ровной и сияющей кожи, рекомендуемое как бьюти-блогерами и звездами, так и косметологами и дерматологами. Эти кубики особенно эффективны с добавлением натуральных ингредиентов, таких как ромашка, алоэ и мята. Процедура протирания кожи лица льдом может проводиться различными способами, однако важно не давить кубиком льда на лицо, двигаться по массажным линиям и не проводить процедуру дольше пяти минут, особенно для новичков.

Есть ли смысл протирать кожу льдом
Фото: Нейросеть Шедеврум

Кубики льда также могут использоваться только для области вокруг глаз. Противопоказания включают открытые повреждения кожи и купероз. Для приготовления кубиков льда существует множество рецептов от экспертов, включая огуречные, алоэ, ромашковые, мятные, зеленого чая, петрушковые, шиповниковые, кофейные и с лепестками роз. Каждый из них предоставляет свои уникальные преимущества для кожи.

ЛЕД ДЛЯ ЛИЦА: как протирать лицо косметическим льдом, польза и вред процедуры
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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