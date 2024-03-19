Избирая крем для ухода за кожей вокруг глаз, стоит обратить внимание на его состав и правильный способ нанесения, чтобы достичь заметного эффекта

Мы часто уделяем внимание уходу за кожей лица, но уход за кожей вокруг глаз также имеет важное значение. Эксперт по косметологии и эстетической медицине Таисия Петрова подчеркивает, что выбор крема для этой зоны требует особого внимания. Ингредиенты, такие как ретинол и витамин С, могут помочь с темными кругами под глазами, а миорелаксирующие пептиды, например аргирелин, могут смягчить мимические морщины. Кремы с легкой текстурой рекомендуются для тех, кто страдает от отечности под глазами.
По поводу порядка нанесения крема для кожи вокруг глаз, Таисия Петрова предпочитает использовать его перед кремом для лица, чтобы избежать контакта последнего с этой чувствительной областью и предотвратить возможные реакции между составами.
Эксперт также предоставляет четыре правила для правильного нанесения крема вокруг глаз: использовать безымянный палец для нанесения, двигаться от внутреннего уголка глаза к внешнему, наносить крем ближе к косточке, а не к ресничному краю, и подчеркивает важность регулярного применения утром и вечером для достижения результатов.
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