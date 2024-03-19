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Избирая крем для ухода за кожей вокруг глаз, стоит обратить внимание на его состав и правильный способ нанесения, чтобы достичь заметного эффекта

Крем для кожи вокруг глаз: с каким составом выбрать и как наносить, чтобы вы почувствовали разницу

1:08
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Мы часто уделяем внимание уходу за кожей лица, но уход за кожей вокруг глаз также имеет важное значение. Эксперт по косметологии и эстетической медицине Таисия Петрова подчеркивает, что выбор крема для этой зоны требует особого внимания. Ингредиенты, такие как ретинол и витамин С, могут помочь с темными кругами под глазами, а миорелаксирующие пептиды, например аргирелин, могут смягчить мимические морщины. Кремы с легкой текстурой рекомендуются для тех, кто страдает от отечности под глазами.

Крем для кожи вокруг глаз: с каким составом выбрать и как наносить, чтобы вы почувствовали разницу
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

По поводу порядка нанесения крема для кожи вокруг глаз, Таисия Петрова предпочитает использовать его перед кремом для лица, чтобы избежать контакта последнего с этой чувствительной областью и предотвратить возможные реакции между составами.

Эксперт также предоставляет четыре правила для правильного нанесения крема вокруг глаз: использовать безымянный палец для нанесения, двигаться от внутреннего уголка глаза к внешнему, наносить крем ближе к косточке, а не к ресничному краю, и подчеркивает важность регулярного применения утром и вечером для достижения результатов.

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