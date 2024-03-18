Пять способов стилизации для дам с волнистыми волосами

Пять вариантов укладки для девушек с кудрявыми волосами

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие дамы с кудрявыми волосами желают выпрямить свои локоны, но частое использование горячих инструментов для укладки может нанести вред и лишить волосы их естественной формы. Вместо этого, мы призываем полюбить свои кудри, ибо существует множество вариантов укладки, подходящих для любой длины волос.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Небрежный высокий пучок: соберите волосы в высокий, немного распущенный пучок. Такая укладка должна создавать ощущение, будто вы только что проснулись и закрепили свои кудри на макушке, чтобы они не мешали. Высокий пучок с прядями у лица: вдохновленный трендами 90-х, этот вариант укладки с высоким пучком и прядями у лица особенно привлекателен на кудрявых волосах. Высокий хвост: соберите волосы в высокий хвост, добавив немного геля на корни. Это универсальная укладка подойдет как для повседневного образа, так и для вечеринки. Плетение и распущенные волосы: заплетите несколько тонких французских косичек у лица, оставив остальные волосы распущенными. Этот стиль особенно любим моделями и блогерами, например, Роуз Бертрам. Длинная челка: если ваши кудри приходятся короче, можно использовать их как длинную челку. Этот стиль выглядит стильно, даже если волосы прикрывают глаза, их можно закрепить за ушами невидимыми заколками или оставить распущенными.

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