Идеальный метод для растяжки обуви дома: секреты комфортного ношения

Носки и фен: простой способ растянуть неудобную обувь

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Попрощайтесь с тесной обувью! Простой метод от experthometips.com призван решить вашу проблему. Неважно, кроссовки это или туфли, вы сможете достичь желаемого результата. Вам потребуются лишь пара носков, фен и ваша тесная обувь.

Фото: openverse.org by Robert Stinnett is licensed under CC BY 2.0.

Как растянуть обувь?

Наденьте самую толстою пару носков и обуви поверх них. Помните, что в начале это может показаться неудобным, но именно это давление поможет достичь желаемого результата. Включите фен и направьте его на обувь в течение 4 минут. Это смягчит материал и сделает его более податливым. Не забудьте периодически проверять температуру обуви, чтобы избежать повреждений. После обработки феном, не спешите снимать обувь. Носите её весь день, позволяя материалу растягиваться естественным образом. В конце дня проверьте посадку обуви, снимите носки и убедитесь, что она стала более комфортной.

Если обувь все еще чувствуется тесной, повторите процесс с использованием второй пары толстых носков.

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