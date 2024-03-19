Идеальный метод для растяжки обуви дома: секреты комфортного ношения

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Носки и фен: простой способ растянуть неудобную обувь

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Попрощайтесь с тесной обувью! Простой метод от experthometips.com призван решить вашу проблему. Неважно, кроссовки это или туфли, вы сможете достичь желаемого результата. Вам потребуются лишь пара носков, фен и ваша тесная обувь.

Носки и фен: простой способ растянуть неудобную обувь
Фото: openverse.org by Robert Stinnett is licensed under CC BY 2.0.

Как растянуть обувь?

  1. Наденьте самую толстою пару носков и обуви поверх них. Помните, что в начале это может показаться неудобным, но именно это давление поможет достичь желаемого результата.
  2. Включите фен и направьте его на обувь в течение 4 минут. Это смягчит материал и сделает его более податливым. Не забудьте периодически проверять температуру обуви, чтобы избежать повреждений.
  3. После обработки феном, не спешите снимать обувь. Носите её весь день, позволяя материалу растягиваться естественным образом.
  4. В конце дня проверьте посадку обуви, снимите носки и убедитесь, что она стала более комфортной.

Если обувь все еще чувствуется тесной, повторите процесс с использованием второй пары толстых носков.

КАК ЗА 2 МИН РАЗНОСИТЬ НОВУЮ ОБУВЬ?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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