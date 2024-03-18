6 этапов стимуляции роста волос: они будут длинными и крепкими

Схема ухода за волосами для тех, кто хочет отрастить косу до пояса

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Трихолог-консультант Анна Порткова представила читательницам схему ухода для стимуляции роста волос. Вот ключевые этапы:

Фото: Ashley Vee by Steven Santiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пилинг кожи головы раз в неделю: удаление омертвевших клеток и загрязнений с поверхности кожи головы, что способствует улучшению кровообращения и питанию фолликул. Шампунь для глубокой очистки раз в месяц: использование специальных шампуней для удаления металлов и силиконов, которые могут создавать пленку на волосах, нарушая их питание. Тоник с кофеином ежедневно: использование тоника с кофеином, который стимулирует кровообращение в фолликулах и ускоряет рост волос. Маска с гидролизованным протеином раз в неделю: применение маски с гидролизованным кератином, который помогает сохранить длину волос и предотвратить их расслоение. Нормализация питания: включение в рацион цельнозерновых круп, легкоусвояемого белка, овощей и зелени для обеспечения организма необходимыми питательными веществами. Прием омега-3 жирных кислот: обеспечение организма достаточным количеством омега-3 жирных кислот, которые способствуют улучшению состояния волос, кожи и ногтей.

ВСЕ СЕКРЕТЫ длинных волос. Как отрастить косу до пояса и ниже.