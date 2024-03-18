Экраны гаджетов могут испортить кожу: рассказываем, как и почему это происходит

В последнее время ученые и дерматологи по всему миру активно изучают воздействие синего света на состояние кожи человека. Этот вид света, известный как "синий свет" или высокоэнергетический видимый свет (HEV-light) с длиной волны 380-500 нм, привлекает внимание из-за своего потенциально негативного воздействия на кожу.
HEV-лучи, содержащиеся в свете, имеют сходство с ультрафиолетовыми лучами UVB и UVA. Они могут вызывать окислительный стресс, аналогичный действию UVA-лучей, и способствовать гиперпигментации, подобно UVB-лучам. Прямыми источниками синего света являются цифровые устройства, такие как экраны мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков.
Эксперты, включая врача-дерматокосметолога и эксперта Arcaya Екатерину Лютикову, выделяют несколько опасностей, связанных с синим светом для кожи. Он может вызывать окислительные процессы, разрушать клеточную структуру, ускорять процесс старения и способствовать гиперпигментации.
Для защиты от синего света рекомендуется использовать специальные продукты, содержащие антиоксиданты и SPF, а также следить за режимом активности перед компьютером и поддерживать нормальный процесс микроциркуляции. В качестве примеров таких средств упоминаются ампулы Screen Age Repair Actives от Arcaya, крем Anti-Pollution от SisleYouth и хронорегенерирующий бальзам Blue Techni Liss Nuit от Payot. Эти продукты предлагают защиту от негативного воздействия синего света и других внешних факторов, способствуя здоровью и молодости кожи.
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