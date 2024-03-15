Как можно устранить венозные "звездочки" на коже?

Как избавиться от сосудистых звездочек

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вопросы о сосудистых дефектах, их возникновении, методах лечения и профилактике были обсуждены с врачом-флебологом Клиники Beauty Trend, Максимом Анатольевичем Каревым.

Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Проблема

Сосудистые дефекты, такие как сосудистые звездочки, часто воспринимаются как возрастная проблема, однако они могут возникнуть в любом возрасте, особенно у лиц с генетической предрасположенностью или под влиянием вредных привычек, нарушения гормонального фона или лишнего веса.

Методы лечения

В Клинике Beauty Trend эффективно применяются методы, такие как склеротерапия (введение специального препарата в сосудистые дефекты) и лазерное лечение сосудов, что делает процедуры безболезненными и эффективными.

Причины появления

Появление сосудистых звездочек может быть обусловлено генетической предрасположенностью, физическими нагрузками, лишним весом, приемом гормональных препаратов и эндокринологическими изменениями, особенно у женщин.

Усугубляющие факторы

Проблема сосудистых дефектов может усугубляться при нездоровом образе жизни, таком как курение и чрезмерное использование обуви на высоком каблуке, что ускоряет развитие венозной недостаточности.

Ощущения во время процедуры

Процедуры лечения, включая склеротерапию и лазерное лечение, обычно непринужденные и практически безболезненные.

Последующие рекомендации

После процедур рекомендуется носить компрессионный трикотаж в течение нескольких дней и избегать тепловых нагрузок. Летом не рекомендуется загорать. Также следует воздержаться от занятий спортом на несколько дней после процедур.

Как избавиться от сосудистых звездочек? Флеболог Москва.