Как можно устранить венозные "звездочки" на коже?

Вопросы о сосудистых дефектах, их возникновении, методах лечения и профилактике были обсуждены с врачом-флебологом Клиники Beauty Trend, Максимом Анатольевичем Каревым.
Проблема
Сосудистые дефекты, такие как сосудистые звездочки, часто воспринимаются как возрастная проблема, однако они могут возникнуть в любом возрасте, особенно у лиц с генетической предрасположенностью или под влиянием вредных привычек, нарушения гормонального фона или лишнего веса.
Методы лечения
В Клинике Beauty Trend эффективно применяются методы, такие как склеротерапия (введение специального препарата в сосудистые дефекты) и лазерное лечение сосудов, что делает процедуры безболезненными и эффективными.
Причины появления
Появление сосудистых звездочек может быть обусловлено генетической предрасположенностью, физическими нагрузками, лишним весом, приемом гормональных препаратов и эндокринологическими изменениями, особенно у женщин.
Усугубляющие факторы
Проблема сосудистых дефектов может усугубляться при нездоровом образе жизни, таком как курение и чрезмерное использование обуви на высоком каблуке, что ускоряет развитие венозной недостаточности.
Ощущения во время процедуры
Процедуры лечения, включая склеротерапию и лазерное лечение, обычно непринужденные и практически безболезненные.
Последующие рекомендации
После процедур рекомендуется носить компрессионный трикотаж в течение нескольких дней и избегать тепловых нагрузок. Летом не рекомендуется загорать. Также следует воздержаться от занятий спортом на несколько дней после процедур.
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