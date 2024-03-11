Сияющая кожа и блестящие волосы: пять способов использовать кинзу в домашнем уходе

Кинза: как преобразить кожу и волосы с помощью этого уникального растения

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кинза, известная своими многочисленными полезными свойствами, становится неотъемлемым компонентом в уходе за внешним видом. Вот некоторые способы использования этого растения для достижения здоровой кожи и блестящих волос от портала beautyglimpse.com.

Фото: /creativecommons.org by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Улучшение текстуры кожи: маска из кинзы, огурца, молока и овсянки эффективно смягчает и улучшает кожу лица, придавая ей здоровый и сияющий вид. Средство от черных точек: смесь сока кинзы и лайма отлично устраняет черные точки, обеспечивая чистоту и гладкость кожи. Борьба с прыщами: используйте маску из кинзы, лемонграсса и ромашки, чтобы справиться с прыщами и высыпаниями. Против выпадения волос: приготовьте пасту из кинзы и воды, нанесите на кожу головы, немного помассируйте, а после этого смойте теплой водой и шампунем. Эта процедура поможет вам бороться с выпадением волос. Стимуляция роста волос: используйте настойку кинзы для ополаскивания волос после мытья, чтобы стимулировать их рост.

Включите кинзу в свой ежедневный уход, и вы заметите видимые положительные изменения уже через короткое время.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЛОСЬЁН ДЛЯ ЛИЦА ИЗ КИНЗЫ.