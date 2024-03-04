Каждая женщина должна иметь в своем арсенале эти бьюти-гаджеты

Бренды активно предлагают инновационные устройства для домашнего ухода, способные заменить регулярные походы к косметологу, экономя время и деньги. Ниже представлены некоторые из моих любимых гаджетов, которые сопровождают меня в ежедневной бьюти-рутине.
Массажер для области вокруг глаз Minilift Eyes m809, Gezatone
Выбор специального редактора BeautyHack, Оксаны Петровой
Я, как занятая мама, ценю свое время и не всегда могу себе позволить регулярные походы к косметологу. Поэтому для меня стало настоящим спасением использование массажера для области вокруг глаз Minilift Eyes. Этот прибор работает за счет вибраций с частотой до 6000 в минуту, помогая уменьшить морщинки и стимулируя проникновение косметических средств. Я пользуюсь им дважды в день по пять минут на каждый глаз, и результаты меня впечатляют: кожа становится более свежей и подтянутой.
Нефритовый массажер для лица
Выбор редактора BeautyHack, Кристины Семиной
Этот модный гаджет призван улучшить кровообращение, снять отечность и оказать положительное воздействие на кожу благодаря минералу, из которого он изготовлен. Я использую его ежедневно в своей утренней и вечерней ритуале ухода за кожей, применяя после нанесения крема или масла и делая массажные движения снизу вверх.
Мезороллер неинвазивный для лица и шеи, Face Fit
Выбор редактора BeautyHack, Кристины Семиной
Мезороллер стал для меня альтернативой походам к косметологу, помогая безболезненно сделать кожу более упругой, сузить поры и улучшить микроциркуляцию. Я применяю его в домашних условиях, что позволяет мне получать результаты салонного ухода без дополнительных затрат времени и денег.
Камень Гуаша
Выбор редактора BeautyHack, Кристины Семиной
Этот красивый гаджет не только приятен на ощупь, но и оказывает множество благоприятных эффектов для кожи. Ежедневный массаж лица с помощью камня Гуаша помогает улучшить микроциркуляцию, сократить морщины и омолодить кожу. Я использую его, двигаясь по массажным линиям снизу вверх, чтобы активировать кровоток и усилить микроциркуляцию.
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