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Каждая женщина должна иметь в своем арсенале эти бьюти-гаджеты

Бьюти-гаджеты, которые должны быть в шкафчике у каждой

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Бренды активно предлагают инновационные устройства для домашнего ухода, способные заменить регулярные походы к косметологу, экономя время и деньги. Ниже представлены некоторые из моих любимых гаджетов, которые сопровождают меня в ежедневной бьюти-рутине.

Бьюти-гаджеты, которые должны быть в шкафчике у каждой
Фото: Flickr by Master bath is licensed under CC BY 2.0

Массажер для области вокруг глаз Minilift Eyes m809, Gezatone

Выбор специального редактора BeautyHack, Оксаны Петровой

Я, как занятая мама, ценю свое время и не всегда могу себе позволить регулярные походы к косметологу. Поэтому для меня стало настоящим спасением использование массажера для области вокруг глаз Minilift Eyes. Этот прибор работает за счет вибраций с частотой до 6000 в минуту, помогая уменьшить морщинки и стимулируя проникновение косметических средств. Я пользуюсь им дважды в день по пять минут на каждый глаз, и результаты меня впечатляют: кожа становится более свежей и подтянутой.

Нефритовый массажер для лица

Выбор редактора BeautyHack, Кристины Семиной

Этот модный гаджет призван улучшить кровообращение, снять отечность и оказать положительное воздействие на кожу благодаря минералу, из которого он изготовлен. Я использую его ежедневно в своей утренней и вечерней ритуале ухода за кожей, применяя после нанесения крема или масла и делая массажные движения снизу вверх.

Мезороллер неинвазивный для лица и шеи, Face Fit

Выбор редактора BeautyHack, Кристины Семиной

Мезороллер стал для меня альтернативой походам к косметологу, помогая безболезненно сделать кожу более упругой, сузить поры и улучшить микроциркуляцию. Я применяю его в домашних условиях, что позволяет мне получать результаты салонного ухода без дополнительных затрат времени и денег.

Камень Гуаша

Выбор редактора BeautyHack, Кристины Семиной

Этот красивый гаджет не только приятен на ощупь, но и оказывает множество благоприятных эффектов для кожи. Ежедневный массаж лица с помощью камня Гуаша помогает улучшить микроциркуляцию, сократить морщины и омолодить кожу. Я использую его, двигаясь по массажным линиям снизу вверх, чтобы активировать кровоток и усилить микроциркуляцию.


ЭТИ СУПЕР ГАДЖЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У КАЖДОЙ ДЕВУШКИ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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