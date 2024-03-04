Четыре этапа к достижению совершенного состояния кожи губ

Четыре шага до идеальной кожи губ

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Честно говоря, в мире красоты часто встречается дезинформация, креативный маркетинг и, как следствие, разочарование в поисках идеальных средств. В частности, это касается бальзамов для губ. К ним предъявляются многочисленные требования: должны моментально увлажнять и питать, избавлять от сухости, держаться долго, хорошо пахнуть, не липнуть и не оставлять белых следов. Однако неудачное приобретение может отправить бальзам для губ в неблагополучное забвение. Но причина может быть не только в выбранном средстве, но и в отсутствии систематического ухода за губами. Вот что следует делать регулярно:

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Шаг 1: Эксфолиация Эксфолиация — первый шаг к красивым и ухоженным губам. При регулярном скрабировании губы выглядят лучше, а ощущение стянутости исчезает. Важно помнить, что кожа на губах нежная, поэтому нужно быть осторожным с эксфолиантами. Рекомендуемые продукты: скраб для губ Beautydrugs, скраб Bubble Gum от Lush, бальзам-эксфолиант для губ Dior Addict Lip Scrub.

Шаг 2: Ежедневное питание: наносите на губы средства, которые быстро впитываются, а затем — бальзам. Например, универсальный крем от Elizabeth Arden, содержащий салициловую кислоту и масла.

Шаг 3: Увлажнение: используйте классические бальзамы, но выбирайте их с умом. Рекомендуемые варианты: Baume Levres Reve De Miel от Nuxe, Cold Cream Lip Balm от Avene, Hydra-Essentiel от Сlarins.

Шаг 4: Дополнительные средства: если хотите добавить цвета, используйте блески и помады с уходовыми компонентами. Рекомендуемые продукты: масло для губ Love Oil for Lips Glow Infusing Lip Treatment от Kiehl's, бальзам с оттеночным пигментом Volupte Liquid Colour Balm от Yves Saint Laurent.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА утром. Секреты идеальной кожи + Мои лучшие средства.