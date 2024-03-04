Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если собака съела иголку
Учёные обнаружили, что излучение массивных звёзд формирует планетные системы
Регионы будут внепланово проверять бизнес без согласования с прокуратурой
Безопасная температура при использовании горячих инструментов для укладки волос: советы стилиста
В Госдуме предложили платить повышенную пенсию за стаж от 30 лет
Россиянам советуют не пользоваться туалетной бумагой в самолетах чтобы ничем не заразиться
Депутат Говырин: требовать возврата денег за увядшие цветы можно даже без чека
Пентагон отказался комментировать поражение американского танка Abrams 
Легендарную дверь из "Титаника" выставили на аукцион
Четыре этапа к достижению совершенного состояния кожи губ

Четыре шага до идеальной кожи губ

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Честно говоря, в мире красоты часто встречается дезинформация, креативный маркетинг и, как следствие, разочарование в поисках идеальных средств. В частности, это касается бальзамов для губ. К ним предъявляются многочисленные требования: должны моментально увлажнять и питать, избавлять от сухости, держаться долго, хорошо пахнуть, не липнуть и не оставлять белых следов. Однако неудачное приобретение может отправить бальзам для губ в неблагополучное забвение. Но причина может быть не только в выбранном средстве, но и в отсутствии систематического ухода за губами. Вот что следует делать регулярно:

Четыре шага до идеальной кожи губ
Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Шаг 1: Эксфолиация Эксфолиация — первый шаг к красивым и ухоженным губам. При регулярном скрабировании губы выглядят лучше, а ощущение стянутости исчезает. Важно помнить, что кожа на губах нежная, поэтому нужно быть осторожным с эксфолиантами. Рекомендуемые продукты: скраб для губ Beautydrugs, скраб Bubble Gum от Lush, бальзам-эксфолиант для губ Dior Addict Lip Scrub.
Шаг 2: Ежедневное питание: наносите на губы средства, которые быстро впитываются, а затем — бальзам. Например, универсальный крем от Elizabeth Arden, содержащий салициловую кислоту и масла.
Шаг 3: Увлажнение: используйте классические бальзамы, но выбирайте их с умом. Рекомендуемые варианты: Baume Levres Reve De Miel от Nuxe, Cold Cream Lip Balm от Avene, Hydra-Essentiel от Сlarins.
Шаг 4: Дополнительные средства: если хотите добавить цвета, используйте блески и помады с уходовыми компонентами. Рекомендуемые продукты: масло для губ Love Oil for Lips Glow Infusing Lip Treatment от Kiehl's, бальзам с оттеночным пигментом Volupte Liquid Colour Balm от Yves Saint Laurent.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА утром. Секреты идеальной кожи + Мои лучшие средства.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Под Авдеевку ВСУ бросают резервы, в Бердычах уничтожен очередной Abrams Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
Под Авдеевку ВСУ бросают резервы, в Бердычах уничтожен очередной Abrams
Учёные обнаружили, что излучение массивных звёзд формирует планетные системы
Регионы будут внепланово проверять бизнес без согласования с прокуратурой
Безопасная температура при использовании горячих инструментов для укладки волос: советы стилиста
В Госдуме предложили платить повышенную пенсию за стаж от 30 лет
Четыре шага до идеальной кожи губ
Россиянам советуют не пользоваться туалетной бумагой в самолетах чтобы ничем не заразиться
Депутат Говырин: требовать возврата денег за увядшие цветы можно даже без чека
Пентагон отказался комментировать поражение американского танка Abrams 
Легендарную дверь из "Титаника" выставили на аукцион
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников