Какие аспекты следует учесть о свежем и востребованном методе омоложения

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Что нужно знать о новом популярном методе омоложении

1:23
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Ранее ботокс использовался для коррекции отдельных частей лица, но сегодня все чаще врачи-косметологи предлагают методику full face. Этот подход стал популярным благодаря увеличению уровня компетентности специалистов, которые лучше понимают анатомию и работу мышц лица. Теперь ботулотоксин может быть использован для коррекции овала лица, улучшения внешнего вида шеи, и даже для разглаживания морщин в зоне волосистой части головы.

Что нужно знать о новом популярном методе омоложении
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эффективность методики full face объясняется способностью обездвиживать мышцы-депрессоры и активизировать мышцы-леваторы, что придает лицу четкие контуры. Однако успешное выполнение процедуры требует высокой точности со стороны врача-косметолога.

Процедура full face подходит тем, кто желает омолодить лицо и имеет выраженную мимику. Для тех, у кого мимика не сильно влияет на общий внешний вид лица, данный метод может быть нецелесообразен.

Рекомендуется сочетать методику full face с другими аппаратными и инъекционными методиками для достижения наилучших результатов. Частота повторения процедуры зависит от особенностей организма, но обычно эффект сохраняется около 3-4 месяцев.

Процедура ботокса наиболее подходит для лиц в возрасте 30-35 лет, которые хотят избавиться от признаков старения или отложить их появление.


Омоложение кожи Самый эффективный метод
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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