Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Минобрнауки отказались от курса "Духовная безопасность личности"
Польский премьер Моравецкий отказался от переговоров с президентом Зеленским
Почему кошки метят обувь и как избавиться от запаха
В Благовещенске мужчина ударил ножом гражданскую жену из-за рассольника
Бурак Озчивит выступил с проникновенной речью на Всемирном фестивале молодежи
Лайфхак для кофеманов: как использовать пробку для совершенства вашего кофейного напитка
Китайский Hyperloop установил новый рекорд — более 623 км/ч
Три опасности, к которым водителям нужно подготовиться в начале весны
С 1 апреля изменится порядок перепланировки жилых и нежилых помещений
Секреты естественного отбеливания зубов: простые и доступные методы для домашнего использования

Отбеливание зубов в домашних условиях: эффективные рецепты с фруктами и лимоном

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы ваша улыбка всегда оставалась яркой и привлекательной? Не обязательно тратить много денег на процедуры отбеливания зубов. Вот несколько простых и доступных способов от Beautylish.com, которые можно попробовать прямо у себя дома.

Отбеливание зубов в домашних условиях: эффективные рецепты с фруктами и лимоном
Фото: "Sarah Stambaugh - teeth" by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0.

Фрукты: клубника, яблоки, виноград

Клубника, зелёное яблоко или виноград — отличный выбор для сохранения белизны зубов. Яблочная кислота, содержащаяся в этих фруктах, помогает устранить пятна и отбеливает поверхность зубов. Просто после обеда съешьте несколько ягод или фруктов, чтобы улучшить цвет вашей улыбки.

Лимоны

Лимон — это не только отличный источник витамина С, но и эффективное отбеливающее средство. Уксусная кислота, содержащаяся в лимонном соке, помогает удалять пятна от кофе, вина и других пигментов. Просто полощите рот столовой ложкой сока или смешайте его с небольшим количеством соли или сахара и нанесите на зубы в качестве скраба.

Если времени мало, просто пожуйте жевательную резинку или попейте воду после еды это поможет избежать пятен на зубах, смывая остатки пищи и бактерий.

Как отбелить зубы в домашних условиях лимоном
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Под Авдеевку ВСУ бросают резервы, в Бердычах уничтожен очередной Abrams Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
Под Авдеевку ВСУ бросают резервы, в Бердычах уничтожен очередной Abrams
Учёные обнаружили, что излучение массивных звёзд формирует планетные системы
Регионы будут внепланово проверять бизнес без согласования с прокуратурой
Безопасная температура при использовании горячих инструментов для укладки волос: советы стилиста
В Госдуме предложили платить повышенную пенсию за стаж от 30 лет
Четыре шага до идеальной кожи губ
Россиянам советуют не пользоваться туалетной бумагой в самолетах чтобы ничем не заразиться
Депутат Говырин: требовать возврата денег за увядшие цветы можно даже без чека
Пентагон отказался комментировать поражение американского танка Abrams 
Легендарную дверь из "Титаника" выставили на аукцион
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников