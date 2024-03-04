Секреты естественного отбеливания зубов: простые и доступные методы для домашнего использования

Отбеливание зубов в домашних условиях: эффективные рецепты с фруктами и лимоном

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Хотите, чтобы ваша улыбка всегда оставалась яркой и привлекательной? Не обязательно тратить много денег на процедуры отбеливания зубов. Вот несколько простых и доступных способов от Beautylish.com, которые можно попробовать прямо у себя дома.

Фото: "Sarah Stambaugh - teeth" by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0.

Фрукты: клубника, яблоки, виноград

Клубника, зелёное яблоко или виноград — отличный выбор для сохранения белизны зубов. Яблочная кислота, содержащаяся в этих фруктах, помогает устранить пятна и отбеливает поверхность зубов. Просто после обеда съешьте несколько ягод или фруктов, чтобы улучшить цвет вашей улыбки.

Лимоны

Лимон — это не только отличный источник витамина С, но и эффективное отбеливающее средство. Уксусная кислота, содержащаяся в лимонном соке, помогает удалять пятна от кофе, вина и других пигментов. Просто полощите рот столовой ложкой сока или смешайте его с небольшим количеством соли или сахара и нанесите на зубы в качестве скраба.

Если времени мало, просто пожуйте жевательную резинку или попейте воду после еды это поможет избежать пятен на зубах, смывая остатки пищи и бактерий.