Эксперт рассказал, в чем преимущества буккального массажа и почему его проведение в домашних условиях не рекомендуется

Регина Тодоренко советует буккальный массаж

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Буккальный массаж, представляющий собой тренировку лицевых мышц через рот, стал популярным методом, несмотря на необычность этой процедуры. Инициатором его распространения стала Регина Тодоренко, утверждая, что это лучшая альтернатива ботоксу и филлерам. Тем не менее, перед тем как приступить к нему, важно понимать его преимущества, частоту проведения и противопоказания.

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Буккальный массаж разрабатывает и укрепляет мышцы лица, придавая коже более подтянутый и молодой вид. Рекомендуется проводить его под руководством опытного специалиста, так как неправильное выполнение может привести к нежелательным последствиям, таким как растяжение кожи.

Оптимальная периодичность проведения процедуры составляет два раза в неделю, комбинируя его с классическим массажем для достижения наилучшего эффекта. Но стоит учитывать, что буккальный массаж не подходит всем и имеет противопоказания, такие как косметические процедуры, воспалительные процессы на лице, онкологические заболевания и другие. Перед началом процедуры важно проконсультироваться с врачом или косметологом.

Отзывы о буккальном массаже различаются. Например, Регина Тодоренко восторженно отмечает улучшение состояния кожи и контуров лица, а Марина Сютаева сообщает о необычных ощущениях во время процедуры, но при этом отмечают видимый положительный результат на следующий день.

Скульптурно-буккальный массаж лица. Интраоральный массаж.