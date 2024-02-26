Что представляют собой ароматы веганского происхождения и какова их значимость

Что такое веганские ароматы и зачем они нужны

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Веганский образ жизни становится все более популярным с каждым годом. Однако, если выбор продуктов и косметики, соответствующих принципам веганства, может быть довольно простым, то с ароматами все намного сложнее. Перед тем как приобрести парфюм с понравившимся ароматом, необходимо тщательно изучить его состав, чтобы убедиться, что он не содержит ингредиентов животного происхождения, таких как мед, молоко, мускус или амбра.

Фото: openverse.org by Vetiver Aromatics is licensed under CC BY-SA 2.0.

Некоторые парфюмерные бренды заявляют, что сейчас встретить в ароматах ингредиенты животного происхождения практически невозможно. На упаковке может быть указано наличие мускуса и амбры, но на самом деле эти ноты заменены на органические компоненты для создания определенного запаха.

Однако, многие последователи веганства и эксперты рекомендуют ориентироваться не только на отдельные ароматы, но и на бренды, изучая их историю основания и философию.

Редакция предлагает подборку популярных веганских ароматов, в которых можно полностью увериться:

Santal 33, Le Labo: Древесный аромат с нотами сандалового дерева, кедра, кардамона и фиалки.

Iris Goddess, Floral Street: Цветочный аромат с нотами ириса, перца чили, семян моркови, лимона и ванили.

Skin, Clean Reserve: Восточно-древесный аромат с нотами жасмина, лилии, шафрана, бергамота, кедра и мха.

Stella, Stella McCartney: Цветочно-фруктовый аромат с нотами розы, пиона и розового масла.

Sofia Isabel, Define Me: Сладкий и женственный аромат с нотами жасмина, мандарина, черной смородины и сахара.





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