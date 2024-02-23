Эмоленты для кожи: почему врачи-дерматологи оценивают их и когда следует проявлять осторожность

Эмоленты для кожи: почему дерматологи так их любят и в каких случаях с ними стоит быть аккуратнее

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Существует различные трактовки термина "эмолент". Для кого-то это общая категория средств для ухода за кожей, для других — отдельные компоненты в составе косметических продуктов. Когда дерматолог рекомендует вам "купить эмолент для ухода за кожей" для ребенка с атопическим дерматитом, это означает, что нужно начать использовать средство, которое будет увлажнять и смягчать кожу, а основой таких средств как раз и являются эмоленты.

Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

Эмоленты играют важную роль, заполняя пространство между клетками верхнего слоя кожи и препятствуя потере влаги. В их состав могут входить различные масла, церамиды, жирные спирты, пропиленгликоль, сквален и другие компоненты. Поэтому эмоленты находят применение не только в средствах для детей с проблемной кожей, но и в увлажняющих кремах, средствах для ухода за волосами, телом и руками для взрослых.

Важно понимать разницу между эмолентами и увлажнителями. Хотя эмоленты могут присутствовать в увлажняющих средствах, они не отвечают за увлажнение кожи напрямую, а предназначены для удержания влаги в коже и придания ей мягкости и гладкости.

Зимой эмоленты особенно важны, особенно для кожи, склонной к сухости и раздражению. Они также могут помочь при таких проблемах, как экзема, псориаз, атопический дерматит, а также при заболеваниях почек, диабете и гипотериозе.

Средства с эмолентами делятся на три основные категории: лосьоны, кремы и мази, в зависимости от степени плотности и маслянистости состава. Выбор конкретного средства зависит от состояния кожи и предпочтений в использовании.

Правильное использование эмолентов играет важную роль в достижении желаемого эффекта. В случае атопического дерматита или других проблем с кожей необходимо обратиться за консультацией к врачу, чтобы подобрать подходящее средство и определить частоту его использования.

Также стоит быть внимательным к составу косметических средств, особенно тем, которые содержат эмоленты. Некоторые компоненты могут быть комедогенными и способствовать появлению проблем с кожей, таким как закупоривание пор и появление черных точек.





Атопический дерматит/Как наносить эмоленты ?