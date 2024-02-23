Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Епанешников объяснил, почему автомобиль может "уводить" в сторону во время движения
Как снизить расход масла в автомобиле
Армия России наступает на запад после освобождения Авдеевки
Почему гниёт капуста
Армия Россия ударила по резервам ВСУ в тылу
Врач Шарапова рассказала о пользе и вреде свежих салатов
Евгений Поддубный: "Скоро появится первое подтверждение уничтожения американского Абрамса"
Current Biology: футбольные вратари способны быстрее анализировать информацию
Кошки на коленях: истинная причина этого поведения
Эмоленты для кожи: почему врачи-дерматологи оценивают их и когда следует проявлять осторожность

Эмоленты для кожи: почему дерматологи так их любят и в каких случаях с ними стоит быть аккуратнее

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Существует различные трактовки термина "эмолент". Для кого-то это общая категория средств для ухода за кожей, для других — отдельные компоненты в составе косметических продуктов. Когда дерматолог рекомендует вам "купить эмолент для ухода за кожей" для ребенка с атопическим дерматитом, это означает, что нужно начать использовать средство, которое будет увлажнять и смягчать кожу, а основой таких средств как раз и являются эмоленты.

Эмоленты для кожи: почему дерматологи так их любят и в каких случаях с ними стоит быть аккуратнее
Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

Эмоленты играют важную роль, заполняя пространство между клетками верхнего слоя кожи и препятствуя потере влаги. В их состав могут входить различные масла, церамиды, жирные спирты, пропиленгликоль, сквален и другие компоненты. Поэтому эмоленты находят применение не только в средствах для детей с проблемной кожей, но и в увлажняющих кремах, средствах для ухода за волосами, телом и руками для взрослых.

Важно понимать разницу между эмолентами и увлажнителями. Хотя эмоленты могут присутствовать в увлажняющих средствах, они не отвечают за увлажнение кожи напрямую, а предназначены для удержания влаги в коже и придания ей мягкости и гладкости.

Зимой эмоленты особенно важны, особенно для кожи, склонной к сухости и раздражению. Они также могут помочь при таких проблемах, как экзема, псориаз, атопический дерматит, а также при заболеваниях почек, диабете и гипотериозе.

Средства с эмолентами делятся на три основные категории: лосьоны, кремы и мази, в зависимости от степени плотности и маслянистости состава. Выбор конкретного средства зависит от состояния кожи и предпочтений в использовании.

Правильное использование эмолентов играет важную роль в достижении желаемого эффекта. В случае атопического дерматита или других проблем с кожей необходимо обратиться за консультацией к врачу, чтобы подобрать подходящее средство и определить частоту его использования.

Также стоит быть внимательным к составу косметических средств, особенно тем, которые содержат эмоленты. Некоторые компоненты могут быть комедогенными и способствовать появлению проблем с кожей, таким как закупоривание пор и появление черных точек.


Атопический дерматит/Как наносить эмоленты ?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете
Сорт томатов "Гаспачо"
Соберёте 5 кг помидоров с 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней
ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Последние материалы
Почему гниёт капуста
Армия Россия ударила по резервам ВСУ в тылу
Врач Шарапова рассказала о пользе и вреде свежих салатов
Евгений Поддубный: "Скоро появится первое подтверждение уничтожения американского Абрамса"
Эмоленты для кожи: почему дерматологи так их любят и в каких случаях с ними стоит быть аккуратнее
Current Biology: футбольные вратари способны быстрее анализировать информацию
Что действительно стоит дарить мужчине на 23 февраля: мнение психолога
Кошки на коленях: истинная причина этого поведения
Аппетитные куриные сердечки на ужин
США ввели санкции еще против нескольких российских банков и платежной системы "Мир"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников