Техника окрашивания Air Touch: универсальное решение, упрощающее быт и всегда актуальное

Согласно мнению парикмахера, большинство клиенток отказываются от классического блонда в пользу более сложных техник окрашивания, таких как Air Touch. Это связано не только с желанием достичь естественного эффекта, но и с повышенным комфортом. Техники, подобные Air Touch, позволяют создать плавные переходы оттенков, что уменьшает необходимость частого обновления цвета волос. Такие процедуры становятся особенно востребованными, учитывая нашу занятость и отсутствие времени на посещение салонов красоты. Основатель сети парикмахерских "Бублик" Егор Рябчик подчеркивает, что несмотря на текущую популярность ярких цветных окрашиваний, такие техники, как шатуш, омбре, балаяж и Air Touch, остаются востребованными, поскольку они обеспечивают естественный результат без радикальных изменений.
Техника Air Touch основана на классическом мелировании, однако отличается более естественным результатом. С помощью этой техники колорист разделяет волосы на пряди и применяет осветляющее средство, учитывая при этом естественные переходы цвета волос. Это позволяет создать мягкие переходы между оттенками, придавая визуальный объем и создавая эффект натуральных светлых прядей.
Окрашивание Air Touch подходит для светлых и темных волос любой длины и текстуры. Эта техника создает естественный вид, похожий на результат, который можно увидеть после длительного нахождения на солнце.
Тем не менее, важно отметить, что окрашивание Air Touch требует времени и профессионального мастерства, поэтому следует обращаться только к проверенным специалистам в хорошо известных салонах красоты. Цена за такую процедуру оправдывается качеством результата, а также уменьшением частоты необходимости повторного окрашивания.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.