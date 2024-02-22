Техника окрашивания Air Touch: универсальное решение, упрощающее быт и всегда актуальное

Окрашивание Air Touch: почему подходит всем, облегчает жизнь и никогда не выйдет из моды

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Согласно мнению парикмахера, большинство клиенток отказываются от классического блонда в пользу более сложных техник окрашивания, таких как Air Touch. Это связано не только с желанием достичь естественного эффекта, но и с повышенным комфортом. Техники, подобные Air Touch, позволяют создать плавные переходы оттенков, что уменьшает необходимость частого обновления цвета волос. Такие процедуры становятся особенно востребованными, учитывая нашу занятость и отсутствие времени на посещение салонов красоты. Основатель сети парикмахерских "Бублик" Егор Рябчик подчеркивает, что несмотря на текущую популярность ярких цветных окрашиваний, такие техники, как шатуш, омбре, балаяж и Air Touch, остаются востребованными, поскольку они обеспечивают естественный результат без радикальных изменений.

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Техника Air Touch основана на классическом мелировании, однако отличается более естественным результатом. С помощью этой техники колорист разделяет волосы на пряди и применяет осветляющее средство, учитывая при этом естественные переходы цвета волос. Это позволяет создать мягкие переходы между оттенками, придавая визуальный объем и создавая эффект натуральных светлых прядей.

Окрашивание Air Touch подходит для светлых и темных волос любой длины и текстуры. Эта техника создает естественный вид, похожий на результат, который можно увидеть после длительного нахождения на солнце.

Тем не менее, важно отметить, что окрашивание Air Touch требует времени и профессионального мастерства, поэтому следует обращаться только к проверенным специалистам в хорошо известных салонах красоты. Цена за такую процедуру оправдывается качеством результата, а также уменьшением частоты необходимости повторного окрашивания.

Техника Air Touch. НЕ домашнее окрашивание волос.