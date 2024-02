Обеспечивают защиту от ультрафиолета и помогают при укладке: спреи для волос с UV-фильтрами

При выборе спрея для волос рекомендуется обратить внимание на многофункциональные средства, которые не только обеспечивают защиту от теплового воздействия, но и защищают от ультрафиолетовых лучей, а также сохраняют цвет окрашенных волос. Это особенно актуально как во время отдыха, так и в городской суете.

Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license