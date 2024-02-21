Обеспечивают защиту от ультрафиолета и помогают при укладке: спреи для волос с UV-фильтрами

При выборе спрея для волос рекомендуется обратить внимание на многофункциональные средства, которые не только обеспечивают защиту от теплового воздействия, но и защищают от ультрафиолетовых лучей, а также сохраняют цвет окрашенных волос. Это особенно актуально как во время отдыха, так и в городской суете.
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Защитный спрей Bed Head Beach Bound Protection Spray For Coloured Hair, TIGI: рекомендуется для окрашенных волос и использования во время отдыха. Обогащен SPF фильтром для защиты от ультрафиолета и теплового воздействия. Содержит увлажняющие и питательные компоненты для сохранения здоровья волос.
Стайлинг-спрей Mister Fantastic, Evo: подходит для всех типов волос, включая тонкие. Обеспечивает термо- и UV-защиту, при этом уплотняет волосы и обеспечивает хорошую фиксацию без пушения.
Спрей-кондиционер Vitalite Express Soleil, La Biosthetique: спрей с легкой текстурой и водостойким солнцезащитным фильтром, который восстанавливает и защищает волосы от воздействия солнечных лучей. Подходит для использования на пляже, обеспечивает блеск и эластичность волос.
Солнцезащитный спрей для волос Sun Care Protective Hair Veil, Aveda: образует легкую защитную пленку, нейтрализующую ультрафиолетовое излучение. Средство не утяжеляет волосы, придает им блеск. Содержит натуральные ингредиенты, включая УФ-фильтры из корицы и грушанки.
Спрей с морской солью Bed Head Queen Beach, TIGI: идеально подходит для создания текстуры "пляжных волн". Содержит морскую соль, масло и SPF-фильтр. Может использоваться на влажных или сухих волосах, а также в качестве сухого шампуня.
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Защита волос от солнца. Натуральные UV фильтры для волос
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