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Обеспечивают защиту от ультрафиолета и помогают при укладке: спреи для волос с UV-фильтрами

Спреи для волос с UV-фильтрами

1:46
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При выборе спрея для волос рекомендуется обратить внимание на многофункциональные средства, которые не только обеспечивают защиту от теплового воздействия, но и защищают от ультрафиолетовых лучей, а также сохраняют цвет окрашенных волос. Это особенно актуально как во время отдыха, так и в городской суете.

Спреи для волос с UV-фильтрами
Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license
  1. Защитный спрей Bed Head Beach Bound Protection Spray For Coloured Hair, TIGI: рекомендуется для окрашенных волос и использования во время отдыха. Обогащен SPF фильтром для защиты от ультрафиолета и теплового воздействия. Содержит увлажняющие и питательные компоненты для сохранения здоровья волос.
  2. Стайлинг-спрей Mister Fantastic, Evo: подходит для всех типов волос, включая тонкие. Обеспечивает термо- и UV-защиту, при этом уплотняет волосы и обеспечивает хорошую фиксацию без пушения.
  3. Спрей-кондиционер Vitalite Express Soleil, La Biosthetique: спрей с легкой текстурой и водостойким солнцезащитным фильтром, который восстанавливает и защищает волосы от воздействия солнечных лучей. Подходит для использования на пляже, обеспечивает блеск и эластичность волос.
  4. Солнцезащитный спрей для волос Sun Care Protective Hair Veil, Aveda: образует легкую защитную пленку, нейтрализующую ультрафиолетовое излучение. Средство не утяжеляет волосы, придает им блеск. Содержит натуральные ингредиенты, включая УФ-фильтры из корицы и грушанки.
  5. Спрей с морской солью Bed Head Queen Beach, TIGI: идеально подходит для создания текстуры "пляжных волн". Содержит морскую соль, масло и SPF-фильтр. Может использоваться на влажных или сухих волосах, а также в качестве сухого шампуня.
Защита волос от солнца. Натуральные UV фильтры для волос
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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