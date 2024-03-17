Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канадские ученые обнаружили новую популяцию касаток у берегов Калифорнии
Как некорректная доливка охлаждающей жидкости может повредить двигатель автомобиля
Простой рецепт лодочек из сладкого картофеля
Мощный стимулятор цветения герани
Россиянам рассказали, кому завести добермана
Киноляп Гайдая: знатоки истории выключают этот фильм на середине
Эксперты рассказали, к чему снится собака
Немецкие ученые начали тестирование скафандров для полета на Марс в Армении
Эксперимент: какое топливо более экономично?
Маникюр под вопросом: почему в эти дни нельзя делать покрытие гель-лаком ни в коем случае

5 ситуаций, когда следует отменить запись на маникюр и педикюр с покрытием

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Возможны ситуации, когда стоит отменить запись на маникюр и педикюр, чтобы избежать проблем с долговременностью гель-лака на ногтях.

5 ситуаций, когда следует отменить запись на маникюр и педикюр с покрытием
Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вот пять примеров, когда лучше походить без обновленного покрытия.

Приём антибиотиков

Почему не следует делать маникюр во время или вскоре после приёма препаратов?

  • Взаимодействие с гель-лаком. Антибиотики могут взаимодействовать с химическими веществами, используемыми в гель-лаке, что может повлиять на его стойкость и привести к отслоению или сколам.
  • Ослабленные ногти. Антибиотики могут ослабить ногти, сделав их более восприимчивыми к повреждениям и инфекциям.
  • Повышенный риск инфекции. Во время приёма антибиотиков иммунная система ослаблена, что повышает риск развития инфекций, включая инфекции ногтей.
  • Влияние на заживление. Процедуры маникюра, такие как обрезание кутикулы, могут повредить ногти и помешать их заживлению после приёма антибиотиков.

Поэтому рекомендуется подождать 10-14 дней после окончания курса лечения антибиотиками, прежде чем делать маникюр. Это даст ногтям время восстановиться и снизит риск возникновения проблем.

Повреждённые ногти

Если ногти слабые, ломкие или имеют какие-либо повреждения, гель-лак может не держаться должным образом.

Кожные заболевания

При наличии кожных заболеваний, таких как экзема или псориаз, нанесение гель-лака может усугубить состояние.

Гормональные изменения

Гормональные изменения, например, во время беременности, могут повлиять на состояние ногтей и снизить стойкость гель-лака.

Недавнее удаление кутикулы

После удаления кутикулы ногтям требуется время на восстановление. Нанесение гель-лака в этот период может привести к отслоению и сколам.

Важно помнить, что качество и долговременность гель-лака зависят от состояния ногтей и профессионализма мастера. Поэтому если есть какие-либо сомнения или проблемы, лучше отложить визит и обратиться к специалисту для консультации.

Это надо знать! Когда нельзя делать маникюр и покрытие гель лак?
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков

Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.

Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
ВС РФ зашли в посёлок Бердычи, в гостинице Одессы ликвидированы наёмники Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Как подкормить самое популярное комнатное растение, чтобы герань радовала видом и ростом
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Последние материалы
Эксперты рассказали, к чему снится собака
Немецкие ученые начали тестирование скафандров для полета на Марс в Армении
Эксперимент: какое топливо более экономично?
Неожиданный размах краж в европейских отелях: что уносят туристы из номеров
Какие три сорта арбузов - самые урожайные
Самая популярная стрижка весны-2024 — плюшевый боб
Секреты полезного и вкусного завтрака от гастроэнтеролога
Эксперты рассказали, как продлить жизнь своей кошке
Почему важно понимать цветные метки на шинах: объяснение эксперта
Чем подкормить герань
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников