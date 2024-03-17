Маникюр под вопросом: почему в эти дни нельзя делать покрытие гель-лаком ни в коем случае

Возможны ситуации, когда стоит отменить запись на маникюр и педикюр, чтобы избежать проблем с долговременностью гель-лака на ногтях.
Вот пять примеров, когда лучше походить без обновленного покрытия.
Почему не следует делать маникюр во время или вскоре после приёма препаратов?
Поэтому рекомендуется подождать 10-14 дней после окончания курса лечения антибиотиками, прежде чем делать маникюр. Это даст ногтям время восстановиться и снизит риск возникновения проблем.
Если ногти слабые, ломкие или имеют какие-либо повреждения, гель-лак может не держаться должным образом.
При наличии кожных заболеваний, таких как экзема или псориаз, нанесение гель-лака может усугубить состояние.
Гормональные изменения, например, во время беременности, могут повлиять на состояние ногтей и снизить стойкость гель-лака.
После удаления кутикулы ногтям требуется время на восстановление. Нанесение гель-лака в этот период может привести к отслоению и сколам.
Важно помнить, что качество и долговременность гель-лака зависят от состояния ногтей и профессионализма мастера. Поэтому если есть какие-либо сомнения или проблемы, лучше отложить визит и обратиться к специалисту для консультации.
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