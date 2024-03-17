Маникюр под вопросом: почему в эти дни нельзя делать покрытие гель-лаком ни в коем случае

5 ситуаций, когда следует отменить запись на маникюр и педикюр с покрытием

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возможны ситуации, когда стоит отменить запись на маникюр и педикюр, чтобы избежать проблем с долговременностью гель-лака на ногтях.

Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вот пять примеров, когда лучше походить без обновленного покрытия.

Приём антибиотиков

Почему не следует делать маникюр во время или вскоре после приёма препаратов?

Взаимодействие с гель-лаком. Антибиотики могут взаимодействовать с химическими веществами, используемыми в гель-лаке, что может повлиять на его стойкость и привести к отслоению или сколам.

Антибиотики могут взаимодействовать с химическими веществами, используемыми в гель-лаке, что может повлиять на его стойкость и привести к отслоению или сколам. Ослабленные ногти. Антибиотики могут ослабить ногти, сделав их более восприимчивыми к повреждениям и инфекциям.

Антибиотики могут ослабить ногти, сделав их более восприимчивыми к повреждениям и инфекциям. Повышенный риск инфекции. Во время приёма антибиотиков иммунная система ослаблена, что повышает риск развития инфекций, включая инфекции ногтей.

Во время приёма антибиотиков иммунная система ослаблена, что повышает риск развития инфекций, включая инфекции ногтей. Влияние на заживление. Процедуры маникюра, такие как обрезание кутикулы, могут повредить ногти и помешать их заживлению после приёма антибиотиков.

Поэтому рекомендуется подождать 10-14 дней после окончания курса лечения антибиотиками, прежде чем делать маникюр. Это даст ногтям время восстановиться и снизит риск возникновения проблем.

Повреждённые ногти

Если ногти слабые, ломкие или имеют какие-либо повреждения, гель-лак может не держаться должным образом.

Кожные заболевания

При наличии кожных заболеваний, таких как экзема или псориаз, нанесение гель-лака может усугубить состояние.

Гормональные изменения

Гормональные изменения, например, во время беременности, могут повлиять на состояние ногтей и снизить стойкость гель-лака.

Недавнее удаление кутикулы

После удаления кутикулы ногтям требуется время на восстановление. Нанесение гель-лака в этот период может привести к отслоению и сколам.

Важно помнить, что качество и долговременность гель-лака зависят от состояния ногтей и профессионализма мастера. Поэтому если есть какие-либо сомнения или проблемы, лучше отложить визит и обратиться к специалисту для консультации.