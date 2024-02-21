Как достичь потери веса без ущерба для мышечной массы: принципы действия белковой диеты

Как сбросить вес, не потеряв мышечную массу: как работает белковая диета

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Белковая диета представляет собой план питания, нацеленный на высокое потребление белков и позволяющий эффективно снизить вес, сохраняя мышечную массу. Она основана на разнообразных белковых продуктах животного происхождения, таких как рыба, морепродукты, мясо, птица, творог и яйца.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Диета включает две фазы: "Атака" и "Чередование". Первая фаза — "Атака", представляет собой строгую диету, основанную на высокобелковых продуктах. Вторая фаза — "Чередование", включает в себя разнообразные белковые продукты и овощи с низким гликемическим индексом, что позволяет достичь более планомерной потери веса.

Белковая диета подходит для женщин с умеренной физической активностью и мужчин с низкой активностью. Однако не рекомендуется для людей с патологиями печени и почек, а также во время беременности и лактации.

Перед началом диеты важно проконсультироваться со специалистом, так как она может оказаться стрессовой для организма.

При соблюдении белковой диеты возникает повышенная потребность в жидкости из-за увеличенной нагрузки на почки и печень.

Во время диеты рекомендуется избегать кофе и кофе с молоком из-за их мочегонного действия. Лучше употреблять обильное количество воды, минеральной воды с низким содержанием соли или травяные отвары.

Продолжительность первой фазы белковой диеты не должна превышать 7 дней.

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