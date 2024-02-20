Что такое койевая кислота и зачем она нужна

Койевая кислота - что это и для чего используется

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В сотрудничестве с косметологом Юлией Пярн мы рассмотрели значимость проведения процедур с койевой кислотой в период холодного времени года и их пользу для определенных категорий лиц.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Что такое койевая кислота?

Койевая кислота — это вещество, применяемое в косметологии для осветления кожи. Ее действие основано на ингибировании фермента тирозиназы, отвечающего за образование пигментов.

Польза койевой кислоты в косметологии

Койевая кислота действует не только как отбеливающее вещество, но и снижает выработку меланина, что делает ее эффективным средством для коррекции пигментации кожи.

Где применяется койевая кислота

Она используется в комбинированных кислотных пилингах и мезотерапевтических препаратах для коррекции пигментации, а также в домашних средствах, таких как кремы, сыворотки и пилинги.

Правила использования

Процедуры с койевой кислотой рекомендуется проводить с конца сентября по середину-конец апреля, чтобы избежать повышенной солнечной активности. Домашние уходы следует наносить дважды в день в течение не менее двух месяцев.

Меры предосторожности

Перед использованием средств с койевой кислотой следует проконсультироваться со специалистом. Средства с койевой кислотой могут вызвать контактный дерматит и иметь противопоказания, такие как кожные заболевания в стадии обострения, беременность и лактация.

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