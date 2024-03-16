Омоложение, о котором важно знать каждой женщине. 7 этих правил остановят время

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Стратегия молодости: 7 принципов, чтобы остановить время

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Неблагоприятное воздействие окружающей среды и быстротечность времени оказывают значительное влияние на состояние нашей кожи. Но не отчаивайтесь — сегодня мы поделимся с вами семью секретами омоложения, которые помогут вашей коже снова засиять изнутри.

Стратегия молодости: 7 принципов, чтобы остановить время
Фото: pixabay.com by Pixel2013 is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Доверьтесь автозагару

Предпочтение стоит отдавать автозагару, который, в отличие от ультрафиолетовых лучей, не вызывает преждевременное старение кожи, но при этом подарит приятный шоколадный оттенок.

2. Употребляйте больше воды

Вода — наш верный союзник в борьбе за сияющую кожу.

Регулярное потребление не менее восьми стаканов жидкости в день помогает улучшить цвет лица, замедлить процессы старения, сохранить молодость, уменьшить отёки, ускорить заживление ран и предотвратить появление воспалений.

Кроме того, вода поддерживает здоровье кишечника, что благотворно сказывается на состоянии кожи.

Уже вписали в свою ежедневную рутину начинать утро со стакана воды?

3. Включайте в рацион антиоксидантные продукты

Антиоксиданты — это настоящие волшебники, которые помогают организму бороться с агрессивным воздействием свободных радикалов. Витамины A (каротин), E (токоферол) и C (аскорбиновая кислота) являются настоящими героями среди антиоксидантов. Они помогают предотвратить старение кожи, стимулируют процессы её обновления, борются с пигментацией, тусклостью и неровностями.

Включите в свой рацион

  • цитрусовые,
  • зелень,
  • орехи,
  • морковь,
  • чёрную смородину
  • и цельнозерновую выпечку.

Ликопин, который содержится в арбузе, помидорах и гуаве, способствует снижению окислительного стресса, замедляет развитие атеросклероза и обеспечивает защиту ДНК, что помогает предотвратить онкогенез.

4. Уделяйте внимание растительным и эфирным маслам

Обратите внимание на масла, которые обладают полезными свойствами для кожи. Добавляйте их в базовые кремы или разводите в основных маслах, например, миндальном или сандаловом. Масла не только обладают питательным эффектом, необходимым для кожи, но и приятным ароматом.

5. Массаж лица

Массаж лица — это приятная и расслабляющая процедура, неотъемлемая часть процесса естественного омоложения кожи. Он восстанавливает здоровый цвет лица, устраняет отёчность, насыщает клетки кислородом, нормализует выработку кожного сала, снимает сухость и жирный блеск, борется с жировыми отложениями и мимическими морщинами, а также формирует чёткий овал лица.

Массаж также положительно влияет на психоэмоциональное состояние. Если есть возможность, приобретите абонемент и регулярно ходите на сеансы квалифицированного мастера. Если нет такой возможности, можно самостоятельно освоить различные техники и выполнять массаж в домашних условиях.

6. Избегайте гримас и напряжения мышц лица

Постарайтесь избегать чрезмерного напряжения мышц лица, таких как постоянные морщины и напряжение бровей. Это привычка, которая препятствует нормальной циркуляции крови и может вызывать появление преждевременных морщин. Разумеется, не стоит подавлять эмоции или носить "каменное лицо", но постарайтесь проявлять их более деликатно, избегая гримас.

7. Найдите гармонию внутри себя

Помните правило "красота идёт изнутри"? Если вы изводите свой организм изнурительными физическими упражнениями и строгими диетами, то это отрицательно отразится на вашей внешности и состоянии кожи.

Научитесь слушать себя и реагировать на сигналы своего организма.

В своём стремлении сохранить молодость и свежесть кожи, следуйте этим семи простым советам. И помните, что каждый индивидуум уникален, поэтому найдите свой подход к уходу за кожей, сочетающийся с вашими потребностями и привычками.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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