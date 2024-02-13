Масла для тела, которые оживят кожу, подчеркнут загар и придадут неповторимый аромат, станут идеальной заменой парфюму

Масла для тела, которые восстановят кожу, подчеркнут загар и заменят парфюм

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Масло — незаменимый спутник для ухода за кожей в теплые сезоны. Оно не только увлажняет и питает кожу, но и придает ей сияние, подчеркивая загар. Вот лучшие варианты, которые не только эффективны, но и обладают приятными ароматами:

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мерцающее масло с ароматом цветов франжипани и кокоса French Riviera, Thalgo

Оставляет на коже золотистое сияние.

Имеет приятный аромат цветов франжипани и кокоса.

Цена: 4795 руб.

Восстанавливающее масло авокадо Avocado Oil, Ligne St. Barth

Добывается путем первого холодного отжима авокадо.

Восстанавливает и увлажняет кожу.

Цена: 6460 руб.

Освежающее цитрусовое масло Citrus Erfrischungs Oil, Weleda

Основано на эфирном масле лимона, которое освежает и увлажняет кожу.

Содержит лимоны высшего качества.

Цена: 1880 руб.

Успокаивающее масло с ароматом лаванды Moor Lavender Calming, Dr. Hauschka

Обладает успокаивающим действием благодаря аромату лаванды.

Увлажняет и питает кожу.

Цена: 2760 руб.

Смягчающее миндальное масло Almond Supple Skin, L'Occitane

Смягчает, питает и тонизирует кожу.

Борется с растяжками.

Цена: 1880 руб.

Эти масла обеспечат вашей коже необходимый уход, подчеркнут загар и подарят приятные ароматы, делая ваше лето и раннюю весну еще более приятными и незабываемыми.

Дерматолог: "Вы должны знать об этих маслах для кожи" 🤔🥑🌽🥀