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Масла для тела, которые оживят кожу, подчеркнут загар и придадут неповторимый аромат, станут идеальной заменой парфюму

Масла для тела, которые восстановят кожу, подчеркнут загар и заменят парфюм

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Масло — незаменимый спутник для ухода за кожей в теплые сезоны. Оно не только увлажняет и питает кожу, но и придает ей сияние, подчеркивая загар. Вот лучшие варианты, которые не только эффективны, но и обладают приятными ароматами:

Масла для тела, которые восстановят кожу, подчеркнут загар и заменят парфюм
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мерцающее масло с ароматом цветов франжипани и кокоса French Riviera, Thalgo

  • Оставляет на коже золотистое сияние.
  • Имеет приятный аромат цветов франжипани и кокоса.
  • Цена: 4795 руб.

Восстанавливающее масло авокадо Avocado Oil, Ligne St. Barth

  • Добывается путем первого холодного отжима авокадо.
  • Восстанавливает и увлажняет кожу.
  • Цена: 6460 руб.

Освежающее цитрусовое масло Citrus Erfrischungs Oil, Weleda

  • Основано на эфирном масле лимона, которое освежает и увлажняет кожу.
  • Содержит лимоны высшего качества.
  • Цена: 1880 руб.

Успокаивающее масло с ароматом лаванды Moor Lavender Calming, Dr. Hauschka

  • Обладает успокаивающим действием благодаря аромату лаванды.
  • Увлажняет и питает кожу.
  • Цена: 2760 руб.

Смягчающее миндальное масло Almond Supple Skin, L'Occitane

  • Смягчает, питает и тонизирует кожу.
  • Борется с растяжками.
  • Цена: 1880 руб.

Эти масла обеспечат вашей коже необходимый уход, подчеркнут загар и подарят приятные ароматы, делая ваше лето и раннюю весну еще более приятными и незабываемыми.

Дерматолог: "Вы должны знать об этих маслах для кожи" 🤔🥑🌽🥀
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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