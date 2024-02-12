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10 масок для кожи лица, которые стоит испробовать хотя бы один раз в своей жизни

10 масок для лица, которые надо попробовать хотя бы раз в жизни

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Маски — гениальное изобретение, призванное спасти кожу человека от множества проблем в кратчайшие сроки. Они представляют собой "sos-помощь" для тех, кто предпочитает пропускать долгие процедуры ухода за кожей. Вот несколько вариантов масок, которые точно подойдут для таких случаев:

10 масок для лица, которые надо попробовать хотя бы раз в жизни
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Маска Gravitymud, GlamGlow

  • Фотогеничная маска, подтягивает кожу и освежает лицо.
  • Эффект "маски мгновенной красоты", делает цвет лица ровным.
  • Цена: 2 994 руб.

Сверкающая маска для лица Gold Envy, Oribe

  • Золотая маска, переливается как драгоценный слиток.
  • Предназначена для поддержания сияния кожи.
  • Цена: 8 010 руб.

Ультра-восстанавливающая маска Ultra Replenishing Mask, Ultraceuticals

  • Идеальный выбор для сухой кожи, восстанавливает после стресса и усталости.
  • Содержит гиалуроновую кислоту, масло ши и другие активные компоненты.
  • Цена: 6 140 руб.

Ночная маска My Sleeping Pack, Payot

  • Дает отличный эффект свежести с утра, не требует смывания.
  • Содержит гиалуроновую кислоту и экстракты ягод для увлажнения и освежения.
  • Цена: 1 260 руб.

Моделирующая маска Firming Remodelling Mask, Eisenberg

  • Подтягивает кожу и убирает признаки усталости.
  • Идеально подходит перед важными событиями.
  • Цена: 3 499 руб. (по акции)

Ночная маска Hydra Beauty Masque De Nuit Au Camelia, Chanel

  • Заменяет ночной крем и салонные процедуры.
  • Восстанавливает кожу во время сна.
  • Цена: около 6 306 руб.

Двухкомпонентный комплекс масок Jet Super Hydrating Mask Kit, double dare

  • Лекарство от синяков, серого цвета лица и отеков.
  • Содержит смягчающую маску с алоэ и антиоксидантами.
  • Цена: 648 руб.

Тканевая маска Bamboo Shot, Erborian

  • Плотно прилегает к коже и хорошо увлажняет.
  • Подготавливает кожу к макияжу.
  • Цена: 790 руб.

Маска Rubber Mask Clear Lover, Dr. Jart+

  • Очищает поры и увлажняет кожу.
  • Содержит комплекс натуральных ингредиентов.
  • Цена: 1 300 руб.

Маска Face Gold Foilayer Mask, The Oozoo

  • Тканевая маска с фольгой для максимального прилегания и усиления действия средства.
  • Идеально подходит для получения сразу множества эффектов.
  • Цена: 700 руб.
10 легких в приготовлении масок для гладкой и сияющей кожи лица
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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