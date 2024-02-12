10 масок для кожи лица, которые стоит испробовать хотя бы один раз в своей жизни

10 масок для лица, которые надо попробовать хотя бы раз в жизни

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маски — гениальное изобретение, призванное спасти кожу человека от множества проблем в кратчайшие сроки. Они представляют собой "sos-помощь" для тех, кто предпочитает пропускать долгие процедуры ухода за кожей. Вот несколько вариантов масок, которые точно подойдут для таких случаев:

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Маска Gravitymud, GlamGlow

Фотогеничная маска, подтягивает кожу и освежает лицо.

Эффект "маски мгновенной красоты", делает цвет лица ровным.

Цена: 2 994 руб.

Сверкающая маска для лица Gold Envy, Oribe

Золотая маска, переливается как драгоценный слиток.

Предназначена для поддержания сияния кожи.

Цена: 8 010 руб.

Ультра-восстанавливающая маска Ultra Replenishing Mask, Ultraceuticals

Идеальный выбор для сухой кожи, восстанавливает после стресса и усталости.

Содержит гиалуроновую кислоту, масло ши и другие активные компоненты.

Цена: 6 140 руб.

Ночная маска My Sleeping Pack, Payot

Дает отличный эффект свежести с утра, не требует смывания.

Содержит гиалуроновую кислоту и экстракты ягод для увлажнения и освежения.

Цена: 1 260 руб.

Моделирующая маска Firming Remodelling Mask, Eisenberg

Подтягивает кожу и убирает признаки усталости.

Идеально подходит перед важными событиями.

Цена: 3 499 руб. (по акции)

Ночная маска Hydra Beauty Masque De Nuit Au Camelia, Chanel

Заменяет ночной крем и салонные процедуры.

Восстанавливает кожу во время сна.

Цена: около 6 306 руб.

Двухкомпонентный комплекс масок Jet Super Hydrating Mask Kit, double dare

Лекарство от синяков, серого цвета лица и отеков.

Содержит смягчающую маску с алоэ и антиоксидантами.

Цена: 648 руб.

Тканевая маска Bamboo Shot, Erborian

Плотно прилегает к коже и хорошо увлажняет.

Подготавливает кожу к макияжу.

Цена: 790 руб.

Маска Rubber Mask Clear Lover, Dr. Jart+

Очищает поры и увлажняет кожу.

Содержит комплекс натуральных ингредиентов.

Цена: 1 300 руб.

Маска Face Gold Foilayer Mask, The Oozoo

Тканевая маска с фольгой для максимального прилегания и усиления действия средства.

Идеально подходит для получения сразу множества эффектов.

Цена: 700 руб.

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