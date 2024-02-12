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Увеличение губ без пластики: как выбрать подходящую помаду

Помады, увеличивающие объем губ: как выбирать и правильно наносить

2:57
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Механизм увеличения объема губ с помощью специализированной помады связан с интенсивным кровообращением в мелких сосудах. Этот эффект достигается за счет раздражающих веществ, таких как экстракт перца, которые стимулируют приток крови к губам. Слизистая оболочка на губах, будучи тонкой, легко пропускает такие активные ингредиенты, поэтому формула помады должна содержать компоненты, способные удерживать эти вещества и продлевать эффект.

Помады, увеличивающие объем губ: как выбирать и правильно наносить
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Один из главных компонентов в таких помадах — капсаицин, который обладает раздражающим действием и воздействует на различные ткани человеческого организма. Однако важно избегать случайного попадания помады в рот, так как это может вызвать ощущение остроты, схожее с ощущением при употреблении пряных блюд.

Кроме перца, в состав таких помад часто добавляют другие ингредиенты, такие как имбирь, корица, ментол, которые также могут вызывать ощущение покалывания или холода на губах.

Помада также содержит компоненты, которые способствуют продлению эффекта увеличения объема губ, такие как коллаген, гиалуроновая кислота и протеиновые комплексы. Эти компоненты помогают сделать губы более объемными, уменьшая необходимость повторного нанесения помады.

Правильное нанесение помады с эффектом увеличения объема

Правильное нанесение такой помады связано с её характерным действием. Не рекомендуется наносить другие косметические средства на губы перед использованием помады, чтобы активные ингредиенты могли свободно впитаться. Если губы чувствительны к раздражающим компонентам, рекомендуется использовать защитный крем перед нанесением помады.

Можно провести тест на чувствительность, нанеся небольшое количество средства на участок незагрубевшей кожи. Если возникает сильное покраснение или дискомфорт, рекомендуется использовать защитный крем или выбрать более мягкую формулу помады.

Важно избегать слишком интенсивного нанесения и не приближаться слишком близко к внутренней каёмке губ, чтобы не было ощущения жжения или покалывания. В идеале после нанесения помады ощущается легкий холодок, но не более того.

Выбор помады для увеличения губ

При выборе такой помады стоит обращать внимание на состав и ингредиенты, которые легко переносятся. Каждый может иметь свою индивидуальную реакцию на раздражающие компоненты, поэтому рекомендуется провести тест на чувствительность перед использованием.

Также стоит учитывать цвет помады, поскольку все средства для увеличения губ выпускаются в светлых оттенках, чтобы не затмить естественный эффект увеличения объема губ.

Несколько известных марок, выпускающих помады для увеличения губ, это Dior Lip, Cinnamon Kiss, Jane Iredale Just Kissed, La Biosthetique Belavance Booster и Laura Mercier.

Секрет пухлых губ. Как увеличить губы
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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