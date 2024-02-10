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Как избежать появления седины в более раннем возрасте

Как предотвратить ранее появление седины

1:09
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Как замедлить появление седины:

Как предотвратить ранее появление седины
Фото: openverse.org by blmurch is licensed under CC BY-SA 2.0.
  • Стресс и нервное напряжение могут способствовать преждевременной седине. Регулярные расслабляющие процедуры, массажи и отдых на свежем воздухе помогут снизить влияние стресса.
  • Легкие физические упражнения положительно влияют на общее состояние организма и замедляют процесс старения волосяных фолликулов.
  • Питание должно быть богатым белком, витаминами и минералами. В рационе следует включать рыбу, творог, свежую зелень, фрукты, овощи и орехи.
  • Важно получать достаточное количество микроэлементов, таких как хром, йод, кальций, железо и цинк, которые содержатся в различных продуктах, таких как мясо, молочные продукты, зелень, орехи и морепродукты.
  • Разнообразие в рационе также важно. Продукты, богатые витаминами А, C, B и E, такие как тыква, шпинат, цитрусовые, яйца, фисташки и фенхель, помогут укрепить волосы и замедлить процесс старения.

Изменения в образе жизни и рационе могут привести не только к укреплению волос, но и к замедлению процесса старения.

Седина лечится! Как избавится от седых волос, и как правильно сдавать анализы, чтобы понять причину?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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